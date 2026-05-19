3 நாட்களுக்கு பிறகு உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,18,960-க்கு விற்பனை
வெள்ளி விலை இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : May 19, 2026 at 10:51 AM IST
சென்னை: 3 நாட்களுக்கு பிறகு 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 960 அதிகரித்து ரூ.1,18,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு அந்நிய செலவாணி கையிருப்பை தக்க வைக்கும் நோக்கில் தங்கத்தின் மீது அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தி இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து தங்கம், வெள்ளிக்கான சுங்க வரி 6-இல் இருந்து 12 சதவீதமாக மத்திய அரசு அதிகரித்தது.
இதனால் மே 13-ஆம் தேதியன்று தங்கம் விலை கடும் உயர்வை சந்தித்த நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் குறைந்தது. இதனையடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாக எந்தவித மாற்றமுமின்றி அதே விலையில் ஆபரண தங்கம் விற்பனையாகி வந்தது. வெள்ளி மட்டும் சற்று உயர்வை சந்தித்தது. இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று ரூ. 14,750-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,870-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 960 அதிகரித்து ரூ. 1,18,960-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
நேற்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ.3,00,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,870
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,960
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 300
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 19
|ரூ. 14,870
|ரூ. 1,18,960
|மே 18
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 17
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 16
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 15
|ரூ. 14,765
|ரூ. 1,18,120
|மே 14
|ரூ. 15,050
|ரூ. 1,20,400
|மே 13
|ரூ. 15,000
|ரூ. 1,20,000
|மே 12
|ரூ. 14,330
|ரூ. 1,14,640
|மே 11
|ரூ. 14,100
|ரூ. 1,12,800
|மே 10
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200