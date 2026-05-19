ETV Bharat / business

3 நாட்களுக்கு பிறகு உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1,18,960-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 300-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI Photo)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 19, 2026 at 10:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 3 நாட்களுக்கு பிறகு 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 960 அதிகரித்து ரூ.1,18,960-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு இன்று சற்று உயர்ந்துள்ளது. கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்தை கருத்தில் கொண்டு அந்நிய செலவாணி கையிருப்பை தக்க வைக்கும் நோக்கில் தங்கத்தின் மீது அடுத்த ஒரு வருடத்திற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தி இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து தங்கம், வெள்ளிக்கான சுங்க வரி 6-இல் இருந்து 12 சதவீதமாக மத்திய அரசு அதிகரித்தது.

இதனால் மே 13-ஆம் தேதியன்று தங்கம் விலை கடும் உயர்வை சந்தித்த நிலையில், அடுத்தடுத்த நாட்களில் குறைந்தது. இதனையடுத்து கடந்த மூன்று நாட்களாக எந்தவித மாற்றமுமின்றி அதே விலையில் ஆபரண தங்கம் விற்பனையாகி வந்தது. வெள்ளி மட்டும் சற்று உயர்வை சந்தித்தது. இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று அதிகரித்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று ரூ. 14,750-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,870-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 960 அதிகரித்து ரூ. 1,18,960-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ.3,00,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: தாம்பரம் அருகே பட்டப்பகலில் நடந்த இரட்டை கொலை: 7 பேரை விரட்டி பிடித்த தனிப்படை போலீசார்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,870

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,960

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 300

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,00,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 19ரூ. 14,870ரூ. 1,18,960
மே 18ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 17ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 16ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 15ரூ. 14,765ரூ. 1,18,120
மே 14ரூ. 15,050ரூ. 1,20,400
மே 13ரூ. 15,000ரூ. 1,20,000
மே 12ரூ. 14,330ரூ. 1,14,640
மே 11ரூ. 14,100ரூ. 1,12,800
மே 10ரூ. 14,150ரூ. 1,13,200

TAGGED:

GOLD RATE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE IN CHENNAI
GOLD RATE MAY 19

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.