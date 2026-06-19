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தடாலடியாக சரிந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 3,040 குறைவு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI Photo)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 19, 2026 at 12:07 PM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 3,040 குறைந்து ரூ. 1,08,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை இனிமேல் ஏறுமுகமாகத்தான் இருக்கும் என்று சோர்வடைந்திருந்த நகைப் பிரியர்களை குஷிப்படுத்தி இருக்கிறது இன்றைய விலை மாற்றம். கடந்த சில நாட்களாக சவரனுக்கு ரூ. 240 ஏறுவதும் குறைவதுமாக இருந்த தங்கம் விலையானது, ஈரான் - அமெரிக்கா போர் முடிவால் ஏற்றம் காணும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

தற்போது வரை டாலர் மதிப்பு நல்ல நிலையில் இருப்பதால், முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் தருகிற மற்ற வர்த்தகங்களில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். இதனால் இன்று தங்கம் விலை தடாலடியாக குறைந்திருக்கிறது.

இதற்கு முன்னதாக கடந்த ஜூன் 10-ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்த நிலையில், அடுத்த நாள் மீண்டும் ரூ. 2,400 குறைந்து நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு சவரன் விலையானது ரூ. 1.10 லட்சத்திற்கும் கீழ் சென்றது. இந்நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 3 ஆயிரத்துக்கும் மேல் குறைந்து மீண்டும் சவரன் விலை 1.10 லட்சத்திற்கும் கீழ் சென்றிருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 18) காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து, மாலை ரூ. 110 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ.380 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,570-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து மாலை ரூ. 880 குறைந்து ரூ. 1,11,600-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 3,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,08,560க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 270-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,55,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,570

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,560

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 255

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,55,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 19ரூ. 13,570ரூ. 1,08,560
ஜூன் 18ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600
ஜூன் 17ரூ. 14,030ரூ. 1,12,240
ஜூன் 16ரூ. 14,060ரூ. 1,12,480
ஜூன் 15ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 14ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 13ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400

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