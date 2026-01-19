வரலாற்றிலேயே இல்லாத புதிய உச்சம் கண்ட தங்கம் - ஒரு சவரன் விலை எவ்ளோ தெரியுமா?
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 8 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,18,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : January 19, 2026 at 10:18 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,360 அதிகரித்து ரூ. 1,07600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை நாளுக்கு நாள் புதிய உச்சம் கண்டு பொதுமக்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தி வருகிறது. இந்த ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்தே ஓரிரு நாட்களை தவிர மற்ற அனைத்து நாட்களிலுமே தங்கம் விலை ஏற்றம் கண்டுள்ளது. 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரில் ரூ. 57 ஆயிரமாக இருந்த தங்கம் விலையானது, இன்றைய விலையுடன் ஒப்பிடுகையில் ரூ. 50 ஆயிரம், அதாவது இரண்டு மடங்கு அதிகரித்திருக்கிறது.
இந்த விலையேற்றத்திற்கு உலகளாவிய பல நிச்சயமற்ற சூழல்களே காரணமாக சொல்லப்படும் நிலையில், முதலீட்டாளர்கள் பாதுகாப்பான முதலீட்டில் முதன்மையானதாக தங்கத்தை பார்க்கின்றனர். ஒன்றிரண்டு சவரன் வாங்குவோருக்கு இந்த விலையேற்றம் கவலையளித்தாலும், பெரிய அளவில் முதலீடு செய்வோருக்கு லாபமாகவே கருதப்படுகிறது.
பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் தொடர்ந்து தங்கத்தை வாங்கி வருவதால் ஒருசில ஆண்டுகளில் உலக சந்தைகளில் தட்டுப்பாடு ஏற்படலாம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். எப்படியாயினும், இந்தியர்களின் விசேஷங்களில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிற தங்கத்தின் விலையேற்றம் சாமானியர்களுக்கு பெரும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்று முன்தினம் (ஜன.17) 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 13,280க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 170 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,450க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி சனிக்கிழமை (ஜன 18) சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,06,240க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.1,360 அதிகரித்து ரூ. 1,07,600க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கம் விலை உயர்வால் வெள்ளியின் மீதான முதலீடும் அதிகரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது. இதனால் வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்றம் கண்டு வருகிறது. சனிக்கிழமை (ஜன 17) வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 4 உயர்ந்து ரூ.310க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ.8 உயர்ந்து ரூ.318க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 8000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 3,18,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.13,450
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் -ரூ.1,07,600
வெள்ளி 1 கிராம் -ரூ.318
வெள்ளி 1 கிலோ -ரூ.3,18,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜனவரி 19
|ரூ.13,450
|ரூ.1,07,600
|ஜனவரி 18
|ரூ.13,280
|ரூ.1,06,240
|ஜனவரி 17
|ரூ.13,280
|ரூ.1,06,240
|ஜனவரி 16
|ரூ.13,230
|ரூ.1,05,840
|ஜனவரி 15
|ரூ.13,290
|ரூ.1,06,320
|ஜனவரி 14
|ரூ.13,280
|ரூ.1,06,240
|ஜனவரி 13
|ரூ.13,170
|ரூ.1,05,360
|ஜனவரி 12
|ரூ.13,120
|ரூ.1,04,960
|ஜனவரி 11
|ரூ.12,900
|ரூ.1,03,200
|ஜனவரி 10
|ரூ.12,900
|ரூ.1,03,200