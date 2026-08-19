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தொடர் உயர்வுக்கு பின் இன்று சற்று குறைந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 680 சரிவு

இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 1:31 PM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,640க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த மாத தொடக்கத்திலிருந்தே ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடும் உயர்வை சந்தித்து வருகிறது. இதற்கு, அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் வட்டி விகிதத்தில் தற்போதைக்கு மாற்றம் இருக்க வாய்ப்பில்லை என்ற தகவல் முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்படாததற்கு அமெரிக்காவின் வேலை வாய்ப்பு மந்த நிலை காரணமாக சொல்லப்படுகிறது.

எனினும், உலகின் பெரும்பாலான வர்த்தகங்கள் அமெரிக்க டாலரில் தான் நடைபெறுகின்றன. இதனால் டாலர் மதிப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் உலக பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. கடந்த மாதங்களில் டாலர் மதிப்பு வலுப்பெற்று இருந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் தருகிற முதலீடுகளின் மீது கவனம் செலுத்தி வந்தனர். ஆனால் தற்போது டாலர் மதிப்பு சற்று வலுவிழந்து வருவதால் தங்கம் விலை ஏற்றம் கண்டு வருவதாக கூறுகின்றனர் நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஆகஸ்ட் 18) கிராமுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து ரூ. 14,270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 85 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 14,205க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ரூ. 1,14,320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,640க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை கடந்த ஆகஸ்ட் 14 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்த நிலையில் 4 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,55,000க்கும் விற்பனையாகி வந்தது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,50,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,205

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,640

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஆகஸ்ட் 19ரூ. 14,205ரூ. 1,13,640
ஆகஸ்ட் 18ரூ. 14,290ரூ. 1,14,320
ஆகஸ்ட் 17ரூ. 14,270ரூ. 1,14,160
ஆகஸ்ட் 16ரூ. 14,220ரூ. 1,13,760
ஆகஸ்ட் 15ரூ. 14,220ரூ. 1,13,760
ஆகஸ்ட் 14ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஆகஸ்ட் 13ரூ. 14,220ரூ. 1,13,720
ஆகஸ்ட் 12ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஆகஸ்ட் 11ரூ. 14,150ரூ. 1,13,200
ஆகஸ்ட் 10ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600

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