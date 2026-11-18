ரூ. 90,000 நோக்கி சரியும் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,040 குறைவு
கடந்த 13 நாட்களில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 9,360 குறைந்து நகைப்பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.
Published : November 18, 2026 at 10:25 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,040 குறைந்து ரூ. 97,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை தாறுமாறாக சரிந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டில் முதன்முறையாக நேற்று சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே சென்ற நிலையில், இன்றும் சரிந்திருக்கிறது. இது நகைப்பிரியர்களுக்கு மிக மகிழ்ச்சியாக செய்தி தான் என்றாலும், இந்த விலை குறைவு தொடருமா என்றால் சந்தேகம் தான் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். ஏனெனில், பங்குச்சந்தை, தங்கம் உள்ளிட்ட எந்த முதலீடாக இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஏற்றம் அல்லது இறக்கம் இருந்தால் அடுத்த சில நாட்கள் அல்லது மாதங்களுக்கு அதற்கு எதிர்மாறாக இருக்கும்.
இன்று (நவம்பர் 18) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/jJ3ciIGKLH— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 18, 2026
உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் தங்கத்தை வாங்கி குவித்து வந்த நிலையில் தங்கத்தின் மீதான டிமாண்ட் அதிகரித்துக்கொண்டே போனது. கடந்த சில மாதங்களில் மத்திய வங்கிகள் மட்டும் 3 ஆயிரம் டன் தங்கம் வாங்கியிருக்கின்றன.
அதிலும் குறிப்பாக, சமீப காலமாக சீனா அதிகளவில் தங்கம் வாங்கியிருக்கிறது. இப்படி தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்து வந்த வேளையில் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு கூடியதால், அதிக லாபம் தருகிற பங்குச்சந்தைகள் மீது முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்ட தொடங்கி இருக்கின்றனர். இதனால் தங்கம் விலை சரிந்து வருகிறது.
எனினும், அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி அடுத்து வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துமா? அல்லது இதே நிலையில் நீடிக்குமா? என்பதை பொறுத்தே தங்கத்தின் விலை சரியுமா? அல்லது கூடுமா? என்பது தெரியும். எனவே, தங்கம் வாங்க நினைப்போர் தாமதிக்காமல் இந்த மாதத்திற்குள் வாங்குவது நல்லது என அறிவுறுத்துகின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
கடந்த 13 நாட்களில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 9,360 குறைந்திருக்கிறது. நேற்று (நவம்பர் 17) கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்து ரூ. 12,470-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 255 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,215-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ரூ. 99,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று தடாலடியாக சவரனுக்கு ரூ. 2,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 97,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,210
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 97,720
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 185
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,85,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 18
|ரூ. 12,210
|ரூ. 97,720
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
வெள்ளி விலை
கடந்த சில மாதங்களில் தங்கம் விலை குறைந்ததை விட வெள்ளி விலை பாதியாக குறைந்திருக்கிறது. சில மாதங்களுக்கு முன்பு உச்சபட்சமாக ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 400-க்கும் மேல் விற்பனையான நிலையில், அடுத்தடுத்த மாதங்களில் கணிசமாக சரிந்து தற்போது ரூ. 200-க்கும் கீழே சென்றிருக்கிறது.
நேற்று ஒரு கிராம் ரூ. 190-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,90,000-க்கும் விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 185-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,85,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.