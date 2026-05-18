அமைதி காக்கும் தங்கம் - 3 நாள்களாக மாறாத விலை; வெள்ளி கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்வு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : May 18, 2026 at 12:24 PM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை 3-ஆவது நாளாக மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 14,750-க்கும், சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச சந்தையில் தங்கத்தின் மதிப்பு தினந்தோறும் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. கச்சா எண்ணெய் தட்டுப்பாடு உலக நாடுகளிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில், அந்நிய செல்வாணியை குறைக்கும் பொருட்டு உலக நாடுகள் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை நிறுத்தி, அத்தியாவசிய எரிபொருளின் மீது கவனம் செலுத்த தொடங்கியுள்ளன.
இதனை கருத்தில் கொண்டு கடந்த வாரத்தில் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி வலியுறுத்திய இரண்டு நாட்களுக்குள்ளேயே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான சுங்க வரியானது 6லிருந்து 15 சதவீதமாக அதிகரிக்கப்பட்டது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலையும் ஒரே நாளில் ரூ. 8 ஆயிரத்துக்கும் மேல் அதிகரித்து, பின்னர் மாலையில் சற்று குறைந்தது. அடுத்தடுத்த நாட்களும் விலை சற்று குறைந்த நிலையில் கடந்த 3 நாட்களாக விலை மாற்றமில்லாமல் தங்கம் விற்பனையாகிறது.
தங்கம் விலை
மே 16ஆம் தேதி ஒரு கிராம் ரூ. 14,750-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,18,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், அடுத்த நாளும் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையானது. வாரத்தின் முதல் நாளில் தங்கம் விலை மாற்றம் ஏற்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆச்சர்யவிதமாக இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளியின் மீதான முதலீடும் அதிகரித்துக்கொண்டே போவதால், வெள்ளி விலையும் நாளுக்கு நாள் ஏற்றமும் மாற்றமும் கண்டு வருகிறது. மே 16-ஆம் தேதி ஒரு கிராம் ரூ. 29-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை உயர்ந்திருக்கிறது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ. 10 உயர்ந்து ரூ. 300க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 உயர்ந்து ரூ. 3,00,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,750
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,000
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 290
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 18
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 17
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 16
|ரூ. 14,750
|ரூ. 1,18,000
|மே 15
|ரூ. 14,765
|ரூ. 1,18,120
|மே 14
|ரூ. 15,050
|ரூ. 1,20,400
|மே 13
|ரூ. 15,000
|ரூ. 1,20,000
|மே 12
|ரூ. 14,330
|ரூ. 1,14,640
|மே 11
|ரூ. 14,100
|ரூ. 1,12,800
|மே 10
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 9
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200