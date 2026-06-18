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ஒரே விலையில் ஏற்ற இறக்கம்; போக்கு காட்டும் தங்கம் - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 18, 2026 at 11:39 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அமைதி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி விட்டது. விரைவில் ஹார்முஸ் அணை திறக்கப்பட்டு கச்சா எண்ணெய் பிரச்சினையும் சரிசெய்யப்பட இருக்கிறது. இதனால் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏறலாம் என்று அஞ்சப்படுகிறது. என்னதான் அதிக லாபம் தருகிற குறுகிய கால முதலீடுகளின் மீது தற்போது முதலீட்டாளர்கள் ஆர்வம் காட்டி வந்தாலும், பாதுகாப்பான முதலீடாக பார்க்கப்படுகிற தங்கத்தின் மவுசு எப்போதும் குறையாது.

டாலரின் மதிப்பு மற்றும் மத்திய வங்கிகளின் கொள்கைகளை பொறுத்து தங்கம் விலை வரும் காலங்களில் கணிசமாக உயரக்கூடும் என்று எச்சரித்துள்ளனர் நிபுணர்கள். கடந்த சில நாட்களாகவே சவரனுக்கு ரூ. 240 ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக தங்கம் விலை போக்கு காட்டி வருகிறது. இதனால், தற்போது தங்கம் வாங்கலாமா வேண்டாமா என்ற கேள்வியில் உள்ளனர் நகை வாடிக்கையாளர்கள்.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 17) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 30 குறைந்து ரூ. 14,030-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,060க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ரூ. 1,12,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் நேற்று விலை மாற்றமில்லை. அதனால் நேற்றைக்கு முன்தின விலையின் படி, ஒரு கிராம் ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,75,000க்கும் விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 270-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,70,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,060

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,480

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 270

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 18ரூ. 14,060ரூ. 1,12,480
ஜூன் 17ரூ. 14,030ரூ. 1,12,240
ஜூன் 16ரூ. 14,060ரூ. 1,12,480
ஜூன் 15ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 14ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 13ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600

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