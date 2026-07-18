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போக்கு காட்டும் தங்கம் - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 280 உயர்வு; மாற்றமில்லாமல் வெள்ளி

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS/Deepak Kumar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 11:29 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 280 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசிய போர், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர்வு ஆகிய காரணங்களினால் தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தையில் நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருந்து வருகிறது. கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக குறைந்தது.

அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேனா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கடந்த மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கி, எரிப்பொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவான நிலையில், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைய தொடங்கியது.

அந்த வகையில், சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு வாரமாக தங்கத்தில் விலை கிராமுக்கு ரூ.13,500 கீழ் இருந்து வருகிறது. நேற்று மிக குறைவாக ஒரு கிராம் ரூ. 13,100 வரை சென்ற நிலையில், இன்று ரூ. 35 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,135 என்ற நிலையை அடைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து, ரூ. 13,100-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 35 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,135-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதே போன்று நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 280 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,135

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,080

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 235

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,35,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 18ரூ. 13,135ரூ. 1,05,080
ஜூலை 17ரூ. 13,100ரூ. 1,04,800
ஜூலை 16ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 15ரூ. 13,180ரூ. 1,05,440
ஜூலை 14ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 13ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.5 குறைது, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,35,00-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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GOLD RATE JULY 18
GOLD PRICE CHENNAI JULY 18
தங்கம் விலை ஜூலை 18
வெள்ளி விலை ஜூலை 18
GOLD AND SILVER PRICE JULY 18

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