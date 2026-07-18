போக்கு காட்டும் தங்கம் - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 280 உயர்வு; மாற்றமில்லாமல் வெள்ளி
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : July 18, 2026 at 11:29 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 280 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு உயர்வு ஆகிய காரணங்களினால் தங்கத்தின் விலை சர்வதேச சந்தையில் நிச்சயமற்ற தன்மையில் இருந்து வருகிறது. கச்சா எண்ணெய்யின் மீதான முதலீடு அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கத்தின் விலை படிப்படியாக குறைந்தது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேனா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கடந்த மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை உயரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கி, எரிப்பொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவான நிலையில், மீண்டும் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைய தொடங்கியது.
இன்று (ஜூலை 18) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/4W8MClEPwY— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 18, 2026
அந்த வகையில், சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு வாரமாக தங்கத்தில் விலை கிராமுக்கு ரூ.13,500 கீழ் இருந்து வருகிறது. நேற்று மிக குறைவாக ஒரு கிராம் ரூ. 13,100 வரை சென்ற நிலையில், இன்று ரூ. 35 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,135 என்ற நிலையை அடைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
நேற்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து, ரூ. 13,100-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 35 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.13,135-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதே போன்று நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 280 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,080-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,135
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,080
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 235
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,35,000
|இதையும் படிங்க: இங்கிலாந்துடனான ஒப்பந்தம் மூலம் ஜவுளி ஏற்றுமதி உயரும் - வெளிநாட்டு வர்த்தக கூடுதல் தலைமை இயக்குநர் பேட்டி
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 18
|ரூ. 13,135
|ரூ. 1,05,080
|ஜூலை 17
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|ஜூலை 16
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 15
|ரூ. 13,180
|ரூ. 1,05,440
|ஜூலை 14
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 13
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 12
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 11
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூலை 10
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூலை 9
|ரூ. 13,320
|ரூ. 1,06,560
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை நேற்று கிராமுக்கு ரூ.5 குறைது, ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,35,00-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று வெள்ளியின் விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 235-க்கும், கிலோ ரூ. 2,35,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.