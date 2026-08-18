ரூ. 1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் - இன்று சவரன் விலை என்ன?
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : August 18, 2026 at 11:57 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ரூ. 1,14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
பொதுவாக உலக நாடுகளிடையே போர் மூண்டால் உலகின் முக்கிய வர்த்தகங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக, போர் காலங்களில் முதலீட்டாளர்கள் தங்களது முதலீடுகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்வர். இதனால் தங்கம் விலை அதிகரிக்கும். ஆனால் கடந்த பிப்ரவரி இறுதியில் மூண்ட அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போரானது இந்த கருத்தை மாற்றியமைத்தது.
மார்ச் மாதத்திலிருந்து தங்கம் விலை சரசரவென சரிந்தது. இதனால் குறைந்த அளவில் தங்கம் வாங்குகிற நகை வாடிக்கையாளர்கள் மகிழ்ச்சியில் இருந்தனர். கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல், டாலர் மதிப்பு மற்றும் பணவீக்கம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை தற்போதைக்கு உயர வாய்ப்பில்லை என்று நிபுணர்கள் கூறிவந்தனர்.
ஆனால் வட்டி விகிதம் குறித்த அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கியின் முக்கிய முடிவானது உலகளாவிய தங்கம் வர்த்தகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. தற்போதைக்கு வட்டி விகிதம் உயர வாய்ப்பில்லை என்ற தகவலால் ஒரு சவரன் தங்கத்தின் விலை 10 நாட்களுக்குள் ரூ. 8 ஆயிரத்துக்கும் மேல் அதிகரித்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (ஆகஸ்ட் 17) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 20 உயர்ந்து ரூ. 14,290-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்து ரூ. 1,14,160க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 160 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.1,14,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,290
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,320
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 18
|ரூ. 14,290
|ரூ. 1,14,320
|ஆகஸ்ட் 17
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|ஆகஸ்ட் 16
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 15
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 14
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 13
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,720
|ஆகஸ்ட் 12
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை ஆகஸ்ட் 14 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்த நிலையில் இன்று வரை விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,55,000க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.