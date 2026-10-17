5 நாட்களுக்கு பிறகு சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 17, 2026 at 11:06 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலையில் நேற்று மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 120 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து குறைந்து நகை வாடிக்கையாளர்களை பெரும் மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கி வந்தது. இந்நிலையில் இன்று சற்று விலை கூடியிருக்கிறது. எனினும், இந்த விலை மாற்றங்கள் தற்காலிகமானது தான் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அதற்காக இனிவரும் நாட்களில் தங்கம் விலை குறையுமா என்று கேட்டால் அதற்கான துல்லியமாக பதில் இல்லை.
கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் உலக நாடுகளிடையே ஏற்பட்ட போர் பதற்றங்கள், அதன் விளைவாக அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு, டாலர் மதிப்பு மாற்றம், ஷேர் மார்க்கெட் ஏற்ற இறக்கங்கள் போன்ற பல்வேறு காரணிகள் தங்கம் விலை கணிப்புகளை மாற்றியமைத்திருக்கின்றன.
அதனை வைத்து பார்க்கும்போது, அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை குறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக கூறப்பட்டாலும் அது எந்த அளவிற்கு நடைமுறையில் சாத்தியமாகும் என்பது கணிக்க முடியாத நிலையில் தான் இருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (அக்டோபர் 16) தங்கம் விலை மாற்றமின்றி முந்தைய நாள் விலையிலேயே, ஒரு கிராம் ரூ. 13,515-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,120-க்கும் விற்பனையாகின. எனினும் அதற்கு முன்பு தொடர்ந்து விலை சரிந்து 4 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 2,920 குறைந்தது. இந்நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 20 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,535-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,08,280-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,535
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,280
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
இன்று (அக்டோபர் 17) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/N9ZwY2vEcu— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 17, 2026
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,535
|ரூ. 1,08,280
|அக்டோபர் 16
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
|அக்டோபர் 13
|ரூ. 13,685
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 12
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் கிட்டதட்ட ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக விலை மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனையாகி வந்தது.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் (அக்டோபர் 15) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 240-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்படியே இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.