ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே சென்றது தங்கம் விலை; நகைப்பிரியர்கள் பூரிப்பு
வெள்ளி விலை இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 17, 2026 at 10:56 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே சென்றிருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரனுக்கு ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 99,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் சரிந்து வருகிறது. 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரியில் அமெரிக்க அதிபராக டிரம்ப் இரண்டாம் முறை பொறுப்பேற்றதிலிருந்தே பல்வேறு அதிரடி அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு உலக நாடுகளை அதிர்ச்சியடைய செய்து வந்தார். குறிப்பாக, பிற நாடுகளின் மீதான இறக்குமதி வரி விதிப்பு, அமெரிக்க பொருளாதார வீழ்ச்சி, பண வீக்கம், டாலர் மதிப்பு சரிவு போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலை கடந்த ஆண்டில் விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு உயர்ந்தது.
இன்று (நவம்பர் 17) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/tY6zmSRcF4— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 17, 2026
ஆனால், பலகட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பிறகு உலக நாடுகளின் மீது விதித்திருந்த வரியை டிரம்ப் தளர்த்திய நிலையில், ஆண்டில் இறுதியில் தங்கம் விலை குறைந்து ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே சென்றது. இதனால் 2026-ஆம் ஆண்டிலும் இந்த விலை சரிவு தொடரும் என்று எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் ஆண்டில் இறுதியில் மீண்டும் விலை ஏற்றம் பிடித்தது.
இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரை இந்த விலையேற்றம் தொடர்ந்த நிலையில், அமெரிக்கா - ஈரான் போர் எதிரொலியாக கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிக்கவே, தங்கம், பங்குச்சந்தை உள்ளிட்ட அனைத்து முதலீடுகளும் கடும் சரிவை சந்தித்தன.
ஒரு கட்டத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தற்காலிகமாக போர் நிறுத்தப்படுவதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து ஜூன் மாதத்திலிருந்து தங்கம் விலை ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருந்தது.
அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் டிரம்ப் பின்னடைவை சந்தித்த நிலையில், ஈரான் மீதான போரை நிறுத்துவதாக அறிவித்துவிட்ட நிலையில் பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றம் காண தொடங்கியுள்ளன. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டிலேயே முதன்முறையாக இன்று சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே சென்றிருக்கிறது.
தங்கம் விலை
கடந்த 8 நாட்களில் 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 6,280 சரிந்திருக்கிறது. நேற்று (நவ.16) கிராமுக்கு ரூ. 75 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,540-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 70 குறைந்து ரூ. 12,470-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ரூ. 1,00,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 560 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 99,760க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,470
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 99,760
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 190
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 17
|ரூ. 12,470
|ரூ. 99,760
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லாமல் ஒரு கிராம் ரூ. 190-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.