இன்றும் குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
ஒரு கிராம் வெள்ளி இன்று ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : June 17, 2026 at 10:26 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் குறைந்திருக்கிறது. சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ரூ. 1,12,240-க்கு விற்பனையாகிறது.
அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் முடிவுக்கு வந்ததையொட்டி, இனிமேல் தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏற்றம் காணும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நேற்றும் இன்றும் சொற்ப அளவில் விலை குறைந்திருக்கிறது. தங்கம் விலை குறுகிய காலத்திற்கு குறையும் என்றும், அதன் பிறகு தொடர்ந்து ஏற்றம் பிடிக்கும் என்றும் சுவிட்சர்லாந்தை சேர்ந்த முன்னணி வங்கி ஒன்று தெரிவித்திருக்கிறது.
அதற்கு காரணமாக, அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் வலுப்பெற்று வருவதை அந்த வங்கி சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது. பொதுவாக பொருளாதாரம் வலுவாக இருக்கும் போது, தங்கத்தை விட அதிக லாபம் தருகிற மற்ற திட்டங்களை முதலீட்டாளர்கள் தேர்ந்தெடுப்பர். இதனால் தங்கத்தின் தேவை குறைந்து விலையும் குறைகிறது என்று கூறியிருக்கிறது. இதனால் எந்த நேரத்திலும் தங்கத்தின் விலை உயர தொடங்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூன் 16) கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 14,060-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 குறைந்து ரூ. 14,030-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 1,12,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு வரை அதிகரித்து வந்த வெள்ளி விலையானது நேற்று சற்று குறைந்தது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து, ரூ. 275-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளியானது ரூ. 2,75,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டின் மொத்த கடன் ரூ.13.18 லட்சம் கோடியாக உயர்வு - தவெக அரசின் வெள்ளை அறிக்கையில் அதிர்ச்சி தகவல்
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,030
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,240
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 275
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,75,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 17
|ரூ. 14,030
|ரூ. 1,12,240
|ஜூன் 16
|ரூ. 14,060
|ரூ. 1,12,480
|ஜூன் 15
|ரூ. 14,070
|ரூ. 1,12,560
|ஜூன் 14
|ரூ. 13,860
|ரூ. 1,10,880
|ஜூன் 13
|ரூ. 13,860
|ரூ. 1,10,880
|ஜூன் 12
|ரூ. 13,800
|ரூ. 1,10,400
|ஜூன் 11
|ரூ. 13,500
|ரூ. 1,08,000
|ஜூன் 10
|ரூ. 13,800
|ரூ. 1,10,400
|ஜூன் 9
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 8
|ரூ. 14,070
|ரூ. 1,12,560