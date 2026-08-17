வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ.400 உயர்வு
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 17, 2026 at 11:44 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,160க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருக்கிறது. கடந்த மாதம் வரை சரிவை நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த தங்கம் விலை இந்த மாதத்தில் திடீரென ஏறத் தொடங்கியது நகை வாடிக்கையாளர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதே நேரத்தில், தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்யலாமா? வேண்டாமா? என்ற கேள்வியோடு இருந்த முதலீட்டாளர்கள் தற்போது முதலீடு செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர்.
எனினும், உலக நாடுகள் பாதுகாப்பான முதலீடான தங்கத்தை அதிக அளவில் வாங்கி வருகின்றன. இது சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை உயர்வதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல், அமெரிக்காவின் ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை தற்போதைக்கு உயர்த்த வாய்ப்பில்லை என்ற தகவலும் தங்கம் விலை ஏற்றத்திற்கு மற்றொரு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 15) கிராமுக்கு ரூ. 20 உயர்ந்து ரூ. 14,220க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 50 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,270க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சுதந்திர தினத்தன்று சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்ந்து ரூ. 1,13,760க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 400 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,14,160க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையானது ஆகஸ்ட் 14 அன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 255க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,55,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து 3 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. இன்றும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,270
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,160
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 17
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,160
|ஆகஸ்ட் 16
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 15
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 14
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 13
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,720
|ஆகஸ்ட் 12
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720