இரண்டு நாட்களுக்கு பின் உயர்ந்த தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 200 உயர்வு
இன்றும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 16, 2026 at 10:40 AM IST
சென்னை: இரண்டு நாட்களாக குறைந்த ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தொடர்ந்து சில மாதங்களாக சரிந்து வந்த தங்கம் விலையானது கடந்த மாதத்தில் திடீரென ஏற்றம் காணத் தொடங்கியது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக ஒரு நாள் ஏறுவதும் அடுத்த நாள் இறங்குவதுமாக நிலையற்ற தன்மையில் இருக்கிறது. இதனால் கையில் கொஞ்சம் பணம் வைத்திருப்பவர்கள் தங்கம் எப்போது வாங்குவது? என்ற குழப்பத்தில் இருக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை இந்தியாவில் மட்டும் தான் இப்படி ஆட்டம் காட்டுகிறதா? என்று கேட்டால் இல்லை. சர்வதேச அளவில் தினந்தோறும் விலை மாற்றம் ஏற்படுவதே நமது நாட்டிலும் விலை ஏற்ற இறக்கத்துக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. சரி, தங்கம் விலை எப்போது குறையும் என்று தானே கேட்கிறீர்கள்? அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி ஒன்றிரண்டு முறை வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தினால் தான் அது சாத்தியமாகும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 15) கிராமுக்கு ரூ. 85 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,040-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 25 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,065-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (செப்டம்பர் 16) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/Z3APqAUa5A— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 16, 2026
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து ரூ. 1,12,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 200 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,520-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,065
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,520
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 16
|ரூ. 14,065
|ரூ. 1,12,520
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
|செப்டம்பர் 13
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 11
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,12,120
|செப்டம்பர் 10
|ரூ. 14,255
|ரூ. 1,14,040
|செப்டம்பர் 9
|ரூ. 14,145
|ரூ. 1,13,260
|செப்டம்பர் 8
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,260
|செப்டம்பர் 7
|ரூ. 14,130
|ரூ. 1,13,040
வெள்ளி விலை
கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை தங்கத்துக்கு இணையாக வெள்ளி விலையும் தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வந்தது. ஆனால் தற்போது வாரத்தில் ஒன்றிரண்டு முறை மட்டுமே மாறி வருகிறது.
அந்த வகையில் செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி காலையில் கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து மாலையில் ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன்பிறகு இன்றுவரை மாற்றமில்லாமல் அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.