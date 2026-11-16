கருணை காட்டும் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைவு
வெள்ளியானது இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 190-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 16, 2026 at 11:02 AM IST
சென்னை: வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த இரண்டு வாரங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வருகிறது. இதற்கு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு அதிகரித்ததே முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. டாலர் மதிப்பு உயரும்போது முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் தருகிற முதலீடுகளை நோக்கி செல்வதால், சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் மதிப்பு இறங்க தொடங்கும். இதனால் தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி செல்லும்.
மற்ற நாடுகளை பொருத்தவரை தங்கம் பெரும்பாலும் ஒரு முதலீடாகவே கருதப்படுகிறது. ஆனால், இந்தியாவில் தங்கம் ஒரு முக்கிய முதலீடாக மட்டுமல்லாமல் சமூக அந்தஸ்து மற்றும் சேமிப்பாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், தங்கம் விலை குறையும்போது சாமானியர்கள் முதல் வசதி படைத்தவர்கள் வரை தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு தங்கம் வாங்கி சேமித்து வைப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.
இன்று (நவம்பர் 16) திங்கட்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/pngtIfDsdV— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 16, 2026
தற்போது தங்கம் விலை சரிந்து வருவதால், இனிவரும் நாட்களில் இன்னும் விலை குறையுமா? அல்லது ஏற்றம் காணுமா? என்ற சந்தேகம் நீடித்து வருவதால் தங்கம் வாங்குவதற்கும், நகைச்சீட்டு போன்ற சிறு சேமிப்புக்கும் இது உகந்த நேரமா? என்ற குழப்பத்தில் உள்ளனர் சாமானியர்கள்.
தங்கம் விலை
கடந்த 6 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 5,720 குறைந்திருக்கிறது. 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (நவம்பர் 14) கிராமுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ரூ. 12,615-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 75 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,540-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,920-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,320-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,540
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,00,320
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 190
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,90,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 16
|ரூ. 12,540
|ரூ. 1,00,320
|நவம்பர் 15
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
வெள்ளி விலை
கடந்த 2 நாட்களாக வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 190-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 1,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.