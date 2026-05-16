ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் இன்று ரூ.14,750-க்கு விற்பனை

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 90 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 11:58 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று காலை கடுமையாக உயர்ந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்துள்ளது.

ஒரு வருடத்திற்கு தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியிருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான சுங்க வரியையும் 15 விழுக்காடாக மத்திய அரசு அதிகரித்தது. இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக தங்கம் பார்க்கப்பட்டாலும், வெளிநாடுகளில் இருந்து மட்டுமே 80 விழுக்காடு தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

மற்றொருபுறம், உலக நாடுகளிடையேயான வர்த்தகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது. அதே சமயம் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை வேகமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், இன்று பவுனுக்கு 120 ரூபாய் மட்டுமே குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

நேற்று (மே 15) காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 285 குறைந்து ரூ. 14,765-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,750-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. முறையே, செய்கூலி சேதாரம் சேர்க்காத ஒரு பவுன் தங்க நகையின் அசல் விலை ரூ. 1,18,000 ஆக விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,750

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,18,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 290

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,90,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 16ரூ. 14,750ரூ. 1,18,000
மே 15ரூ. 14,765ரூ. 1,18,120
மே 14ரூ. 15,050ரூ. 1,20,400
மே 13ரூ. 15,000 (மாலை)ரூ. 1,20,000
மே 13ரூ. 15,400 (காலை)ரூ. 1,23,200
மே 12ரூ. 14,330ரூ. 1,14,640
மே 11ரூ. 14,100ரூ. 1,12,800
மே 10ரூ. 14,150ரூ. 1,13,200
மே 9ரூ. 14,150ரூ. 1,13,200
மே 8ரூ. 14,150ரூ. 1,13,200
மே 7ரூ. 14,150ரூ. 1,13,200
வெள்ளி விலையும் தங்கத்தை போன்றே ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 305-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ இன்று ரூ. 2,90,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

