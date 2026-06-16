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தங்கம் விலை ரூ. 80 குறைவு - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 75 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 10:13 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து, ரூ. 1,12,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 15) கிராமுக்கு ரூ. 210 அதிகரித்து ரூ. 12,070க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் ரூ. 14,060க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,680 அதிகரித்து ரூ. 1,12,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 80 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,12,480க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது கடந்த 2 நாட்களாக தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த நிலையில், இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்து ரூ. 280க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 275க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,75,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,060

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,480

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 275

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,75,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 16ரூ. 14,060ரூ. 1,12,480
ஜூன் 15ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 14ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 13ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600

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