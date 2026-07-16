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ரூ. 1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைவு

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 10:47 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசிய போர் எதிரொலியாக கச்சா எண்ணெய்யின் விலை அதிகரித்து வந்தது. இதனையடுத்து, இதன் மீதான முதலீடு அதிகரித்த காரணத்தினால், தங்கத்தின் விலை குறைய தொடங்கியது.

சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதார நிச்சயமன்ற சூழல் காரணமாக சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் விலை நாளுக்கும் நாள் சிறிய அளவில் ஏற்றமும், இறக்கமும் கண்டு வருகிறது.

மேற்காசியவில் மீண்டும் போர் சூழல் எழுந்துள்ள நிலையில், தங்கத்தின் விலையை கணிக்க முடியாத சூழல் உருவாகியுள்ளது. இந்நிலையில், சென்னையில் தங்கத்தின் விலை என்பது தொடர் சரிவை கண்டு வருகிறது. நேற்று சற்று உயர்ந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் விலை குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 15) கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து, ரூ. 13,180-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,440-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் ரூ. 240 குறைந்து, ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,200 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,150

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,200

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 16ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 15ரூ. 13,180ரூ. 1,05,440
ஜூலை 14ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 13ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 6ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூலை 5ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, நேற்று (ஜூலை 15) ஒரு கிராமிற்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 240-க்கும், கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்து, ரூ. 2,40,000 விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில், இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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