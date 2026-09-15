ETV Bharat / business

தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் இன்று எவ்வளவு?

வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 15, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சற்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கிட்டத்தட்ட 5 மாதங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில் இனிவரும் நாட்களிலும் தங்கம் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். குறிப்பாக, சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே குறையும் என்று கூறியிருந்ததால், இன்னும் கொஞ்சம் விலை குறைய பிறகு நகை வாங்கலாம் என பலர் திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்களை ஏமாற்றமடைய செய்திருக்கிறது திடீர் தங்கம் விலை உயர்வு.

ஆகஸ்ட் மாதத்தின் இறுதி ஒரு வாரத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 8,000 அதிகரித்து நகைப்பிரியர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியது. எனினும், அடுத்தடுத்த நாட்களில் தங்கம் விலை ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே ஒரு நாள் விலை கூடினால் அடுத்த நாள் குறைகிறது. ஒருசில நாட்களில் காலை, மாலை என இருவேளை விலை மாற்றம் கண்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 14) கிராமுக்கு ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,125-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 85 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,040-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ரூ. 1,13,000-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,12,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: வங்கியில் அடகு வைத்திருந்த ரூ. 3.15 கோடி மதிப்புள்ள நகைகள் மாயம் - 4 ஊழியர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,040

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,320

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 15ரூ. 14,040ரூ. 1,12,320
செப்டம்பர் 14ரூ. 14,125ரூ. 1,13,000
செப்டம்பர் 13ரூ. 14,170ரூ. 1,13,360
செப்டம்பர் 12ரூ. 14,170ரூ. 1,13,360
செப்டம்பர் 11ரூ. 14,155ரூ. 1,12,120
செப்டம்பர் 10ரூ. 14,255ரூ. 1,14,040
செப்டம்பர் 9ரூ. 14,145ரூ. 1,13,260
செப்டம்பர் 8ரூ. 14,270ரூ. 1,14,260
செப்டம்பர் 7ரூ. 14,130ரூ. 1,13,040
செப்டம்பர் 6ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520

வெள்ளி விலை

செப்டம்பர் 11-க்கு பிறகு வெள்ளி விலை மாற்றமில்லை. அதன்படி, நான்காவது நாளாக இன்றும் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

TAGGED:

GOLD RATE TODAY
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE IN CHENNAI
GOLD RATE SEP 15

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.