தொடர்ந்து இரண்டாவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் இன்று எவ்வளவு?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 15, 2026 at 11:19 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் சற்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கிட்டத்தட்ட 5 மாதங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்த நிலையில் இனிவரும் நாட்களிலும் தங்கம் விலை மேலும் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்தனர். குறிப்பாக, சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே குறையும் என்று கூறியிருந்ததால், இன்னும் கொஞ்சம் விலை குறைய பிறகு நகை வாங்கலாம் என பலர் திட்டமிட்டிருந்தனர். ஆனால் அவர்களை ஏமாற்றமடைய செய்திருக்கிறது திடீர் தங்கம் விலை உயர்வு.
ஆகஸ்ட் மாதத்தின் இறுதி ஒரு வாரத்தில் மட்டும் சவரனுக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 8,000 அதிகரித்து நகைப்பிரியர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியது. எனினும், அடுத்தடுத்த நாட்களில் தங்கம் விலை ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்தே ஒரு நாள் விலை கூடினால் அடுத்த நாள் குறைகிறது. ஒருசில நாட்களில் காலை, மாலை என இருவேளை விலை மாற்றம் கண்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 14) கிராமுக்கு ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,125-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 85 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,040-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ரூ. 1,13,000-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 680 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,12,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (செப்டம்பர் 15) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/Kt40ybbscc— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 15, 2026
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,040
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,320
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 15
|ரூ. 14,040
|ரூ. 1,12,320
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
|செப்டம்பர் 13
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 11
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,12,120
|செப்டம்பர் 10
|ரூ. 14,255
|ரூ. 1,14,040
|செப்டம்பர் 9
|ரூ. 14,145
|ரூ. 1,13,260
|செப்டம்பர் 8
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,260
|செப்டம்பர் 7
|ரூ. 14,130
|ரூ. 1,13,040
|செப்டம்பர் 6
|ரூ. 14,190
|ரூ. 1,13,520
வெள்ளி விலை
செப்டம்பர் 11-க்கு பிறகு வெள்ளி விலை மாற்றமில்லை. அதன்படி, நான்காவது நாளாக இன்றும் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.