நகை வாங்க காத்திருக்கிறீர்களா; 4 நாட்களில் ரூ. 2,920 குறைந்த தங்கம் விலை
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : October 15, 2026 at 10:57 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 4 நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ. 2,920 குறைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து நகை வாடிக்கையாளர்களை மிகவும் உற்சாகப்படுத்தி வருகிறது. தங்கமானது அமெரிக்க டாலரில் வர்த்தம் செய்யப்படுவதால், டாலர் மதிப்பை பொருத்து தங்கத்தின் விலையிலும் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படும். தற்போது சர்வதேச சந்தையில் டாலர் மதிப்பு வலுப்பெற்று வருகிறது. அதனால் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது. மேலும் ஏற்கனவே அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தி இருக்கிறது.
நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, வட்டி விகிதமானது இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட முறை உயர்த்தப்படும் போது தங்கம் விலை கணிசமாக குறைய வாய்ப்பிருக்கிறது. தற்போது அமெரிக்க ஃபெடரல் வங்கி மீண்டும் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த வாய்ப்பிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அப்படி உயர்த்தப்படும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை இன்னும் சரியும்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 14) கிராமுக்கு ரூ. 95 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,590-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 75 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,515-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 760 குறைந்து ரூ. 1,08,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 600 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
இன்று (அக்டோபர் 15) வியாழக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/GUv3s3vbp8— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 15, 2026
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,515
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,120
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 15
|ரூ. 13,515
|ரூ. 1,08,120
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
|அக்டோபர் 13
|ரூ. 13,685
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 12
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 9
|ரூ. 13,815
|ரூ. 1,10,520
|அக்டோபர் 8
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
வெள்ளி விலை
ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இன்று வெள்ளி விலை குறைந்திருக்கிறது.
இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 240க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,40,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.