சாமானியர்களுக்கு கனவாக மாறும் தங்கம் - இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்து 5 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : May 15, 2026 at 10:51 AM IST
சென்னை: கடந்த 2 நாட்களாக தங்கம் விலை உயர்ந்த நிலையில் இன்று சற்று குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரன் ரூ. 1,19,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது தங்கம். கடந்த 9 தசாப்தங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 2025 ஆண்டில் தங்கம் விலை உச்சத்தை தொட்டது. இதன் விளைவாக ஆண்டு இறுதியில் ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்தை தாண்டிய நிலையில், இன்னும் ஓரிரு ஆண்டுகளுக்கு தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பில்லை என்று நிபுணர்கள் கூறியிருந்தனர்.
மேற்காசிய போரின் தாக்கம்
இந்நிலையில் தான் பிப்ரவரி 28 ஆம் தேதி மேற்காசிய போர் மூண்டது. இதன் காரணமாக, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை எகிறியிருக்கிறது. உலக வர்த்தகத்தை பொருத்தவரை டாலரில் தான் வர்த்தகம் நடைபெறும். எண்ணெய் விலையேற்றம் காரணமாக டாலர் மதிப்பு கூட கூட, அதற்கு நிகராக இருந்த இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவை சந்தித்து வருகிறது.
இது இந்திய வர்த்தகத்தின் கடும் அழுத்தத்தை கொடுத்து வருகிறது. போருக்கு முன்பு வரை இந்தியாவிடம் அந்நிய செலவாணி கையிருப்பானது 728.49 பில்லியன் டாலராக இருந்த நிலையில், மே மாதத்தில் அது 690 பில்லியன் டாலராக சரிந்திருக்கிறது. இந்த நிலைமையை சமாளிக்க, தங்கத்தின் இறக்குமதி வரியை இந்தியா அதிகரித்திருக்கிறது.
உலக நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவில் தங்கம் அதிகம் புழக்கத்தில் இருந்தாலும், அதில் 80% வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. எனவே தான் நாட்டின் இக்கட்டான நிதி நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு அடுத்த ஓராண்டிற்கு தங்கம் வாங்க வேண்டாம் என்று பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 15,050-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,950-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,20,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 800 குறைந்து ரூ. 1,19,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கம் போன்றே வெள்ளியும் முக்கிய முதலீடாக மாறியுள்ள நிலையில், வெள்ளி விலையும் தினசரி ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 315-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 305-க்கு விற்கப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ ரூ. 3,05,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,19,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.305
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,05,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 15
|ரூ.14,950
|ரூ.1,19,600
|மே 14
|ரூ.15,050
|ரூ.1,20,400
|மே 13
|ரூ.15,000
|ரூ.1,20,000
|மே 12
|ரூ.14,330
|ரூ.1,14,640
|மே 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|மே 10
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 9
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 8
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 7
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 6
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800