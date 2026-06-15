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வாரத்தின் முதல்நாளே ரூ. 1,680 அதிகரித்து ஷாக் கொடுத்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 10:38 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,680 அதிகரித்து ரூ. 1,12,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கடந்த ஆண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கம் விலை தொடர் உயர்வை சந்தித்து வரும் நிலையில், இந்த ஆண்டின் பாதிக்குள்ளாக ஒரு சவரன் விலை கிட்டத்தட்ட ரூ. 2 லட்சத்தை எட்டலாம் என நிபுணர்கள் கணித்திருந்தனர். ஆனால், ஈரான் - அமெரிக்கா இடையேயான போரானது தங்கம் விலையின் திடீர் சரிவுக்கு வழிவகுத்தது.

கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வின் காரணமாக உலக நாடுகள் தங்கத்தின் மீதான முதலீட்டை நிறுத்தின. டாலர் மதிப்பு உயர தொடங்கியதால், முதலீட்டாளர்களும் பங்குச்சந்தைகளின் பக்கம் சாய்ந்தனர். இதனால், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கடந்த 11-ஆம் தேதி ஒரு சவரன் விலையானது ஒரு லட்சத்து 10 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ் குறைந்தது. இதனால் நகை பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தாலும், இந்த விலை குறைவானது ஒரு சில நாட்களுக்கு தான் இருக்கும் என நிபுணர்கள் கூறினர்.

இந்நிலையில், அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் முடிவுக்கு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்றைக்கு முன்தினம் (ஜூன் 13) தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 60 அதிகரித்து ரூ. 13,860க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 210 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,070-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ரூ. 1,10,880க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,680 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,560-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது சனிக்கிழமை (ஜூன் 13) கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 270க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 280-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,80,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,070

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,560

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 280

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,80,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 15ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 14ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 13ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600

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