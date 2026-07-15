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4 நாட்களுக்கு பிறகு சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு - இன்று தங்கம் விலை எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 10:28 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

உலகளவிலான பொருளாதார சூழல் நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலையும் தினசரி ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த மாதங்களில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வானது தங்கத்தின் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி சென்றது.

இந்த நிலை இன்னும் ஓரிரு வாரங்களுக்குள் சீரடையும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்த நிலையில், மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் தொடங்கி உள்ளது. இதனால் மீண்டும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையானது சரிந்து வந்தது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 14) கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,180-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,180

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,440

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 15ரூ. 13,180ரூ. 1,05,440
ஜூலை 14ரூ. 13,150ரூ. 1,05,200
ஜூலை 13ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 6ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூலை 5ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600

வெள்ளி விலை

தங்கத்தைப் போன்றே வெள்ளி விலையும் தினமும் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று (ஜூலை 14) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 235-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,35,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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