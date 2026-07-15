4 நாட்களுக்கு பிறகு சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு - இன்று தங்கம் விலை எவ்வளவு?
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : July 15, 2026 at 10:28 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
உலகளவிலான பொருளாதார சூழல் நிச்சயமற்ற நிலையில் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலையும் தினசரி ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. கடந்த மாதங்களில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வானது தங்கத்தின் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியதால் சர்வதேச சந்தையில் தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி சென்றது.
இந்த நிலை இன்னும் ஓரிரு வாரங்களுக்குள் சீரடையும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவித்திருந்த நிலையில், மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் தொடங்கி உள்ளது. இதனால் மீண்டும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையானது சரிந்து வந்தது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 14) கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 13,150-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,180-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,05,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,05,440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (ஜூலை 15) புதன்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/T8vjpBJOCP— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 15, 2026
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,180
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,440
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 15
|ரூ. 13,180
|ரூ. 1,05,440
|ஜூலை 14
|ரூ. 13,150
|ரூ. 1,05,200
|ஜூலை 13
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 12
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஜூலை 11
|ரூ. 13,300
|ரூ. 1,06,400
|ஜூலை 10
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூலை 9
|ரூ. 13,320
|ரூ. 1,06,560
|ஜூலை 8
|ரூ. 13,330
|ரூ. 1,06,640
|ஜூலை 7
|ரூ. 13,400
|ரூ. 1,07,200
|ஜூலை 6
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூலை 5
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
வெள்ளி விலை
தங்கத்தைப் போன்றே வெள்ளி விலையும் தினமும் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. நேற்று (ஜூலை 14) கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 235-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,35,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.