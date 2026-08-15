சுதந்திர தினத்தன்று ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 160 உயர்வு
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 255க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 55 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 15, 2026 at 11:21 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று காலை குறைந்து மாலையில் உயர்ந்த நிலையில் இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ. 160 அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கிட்டத்தட்ட 10 நாட்களாக விறுவிறுவென அதிகரித்து நகை வாடிக்கையாளர்களுக்கு கண்ணை கட்ட வைத்தது. இந்நிலையில் நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்தது. ஆக்ஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1,05,760 என இருந்த நிலையில், பாதி மாதத்திற்குள் ரூ. 8,000 அதிகரித்திருக்கிறது. இந்த விலையேற்றம் இன்னும் தொடருமா? அல்லது இறங்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? என்று கேட்டால் அதற்கான தெளிவான பதில் இல்லை என்பதே நிபுணர்களின் பதிலாக இருக்கிறது.
கடந்த மாதம் வரை தொடர் விலைக்குறைவின் போது வரும் நாட்களில் விலை இன்னும் குறைந்து ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே செல்லும் என்று கூறிய நிபுணர்களின் கருத்தை பொய்யாக்கி இருக்கிறது அமெரிக்காவின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார நிலவரம். எனினும், இன்னும் சில மாதங்களில் அங்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு, ஃபெடரல் வங்கி வட்டி விகிதத்தை அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் தங்கம் விலை குறையலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஆகஸ்ட் 14) காலை கிராமுக்கு ரூ. 180 குறைந்து, மாலையில் ரூ. 160 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 20 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,220-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
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அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,440 குறைந்து, மாலையில் ரூ. 1,280 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 160 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,760-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,220
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,760
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 255
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,55,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 15
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,760
|ஆகஸ்ட் 14
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 13
|ரூ. 14,220
|ரூ. 1,13,720
|ஆகஸ்ட் 12
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ. 14,150
|ரூ. 1,13,200
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ. 13,900
|ரூ. 1,11,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ. 13,750
|ரூ. 1,10,000
வெள்ளி விலை
நேற்று வெள்ளி விலையானது கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 255-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.