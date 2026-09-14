விநாயகர் சதுர்த்திக்கு சற்று ஆறுதல் அளித்த தங்கம் விலை; இன்று சவரன் எவ்வளவு?
வெள்ளி இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 14, 2026 at 11:36 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று நாடு முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்த நல்ல நாளில் தங்கத்தின் விலை சற்று குறைந்திருக்கிறது. உலகளாவிய போர் பதற்றம், அமெரிக்க டாலர் வலுவிழப்பு, பொருளாதார மந்தநிலை, பணவீக்கம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் விலையானது கணிக்க முடியாத வகையில் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது.
ஆனால், இந்தியாவை பொறுத்தவரை இனிவரும் நாட்கள் பண்டிகை காலம் என்பதால் தங்கம் விலை பெரும்பாலும் ஏறவே வாய்ப்புகள் இருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். எனினும், அவ்வபோது விலை குறையவும் வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (செப்டம்பர் 12) அன்று கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,170-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. விநாயகர் சதுர்த்தி நாளான இன்று ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,125-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (செப்டம்பர் 14)திங்கட்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/pS6teZX5jN— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 14, 2026
அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ரு. 1,13,360-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,125
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,000
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 14
|ரூ. 14,125
|ரூ. 1,13,000
|செப்டம்பர் 13
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 11
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,12,120
|செப்டம்பர் 10
|ரூ. 14,255
|ரூ. 1,14,040
|செப்டம்பர் 9
|ரூ. 14,145
|ரூ. 1,13,260
|செப்டம்பர் 8
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,260
|செப்டம்பர் 7
|ரூ. 14,130
|ரூ. 1,13,040
|செப்டம்பர் 6
|ரூ. 14,190
|ரூ. 1,13,520
|செப்டம்பர் 5
|ரூ. 14,190
|ரூ. 1,13,520
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி ஒரே நாளில் இறக்க ஏற்றம் கண்டது. அதன்பிறகு தொடர்ந்து 3 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,50,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.