நகைப் பிரியர்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்; 3-ஆவது நாளாக சரிந்தது தங்கம் விலை!
வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 14, 2026 at 10:41 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் 22 காரட்டின் விலை தொடர்ந்து சரிந்து வரும் நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 760 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,720-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியாவில் தற்போது பண்டிகை காலம் தொடங்கியுள்ள நிலையில், நகை பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் வகையில் தங்கத்தின் விலை தொடர் சரிவை கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக இன்றுடன் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களாக தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது.
ஆயுதப்பூஜை, தசரா, தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் தொடர்ந்து வரவுள்ள நிலையில், தங்கத்தின் விலை மேலும் குறையுமா? இல்லை ஏறுமா? என்ற கேள்வி இருந்து வருகிறது. சர்வதேச அளவில் நிகழும் பொருளாதார சிக்கல்களுக்கு ஏற்ப தங்கத்தின் விலையும் மாற்றம் கண்டு வருகிறது. குறிப்பாக சீனா அளவுக்கு அதிகமாக தங்கத்தை வாங்கி குவித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
செப்டம்பரில் மட்டும் 23 டன் தங்கம் வாங்கியிருந்ததாகவும், இந்த ஆண்டில் மட்டும் மொத்தம் 103 டன் தங்கம் வாங்கியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் சீனாவின் மொத்த தங்கம் கையிருப்பு 2,410 டன்னாக அதிகரித்துள்ளதாக தெரிய வருகிறது.
குறிப்பாக, பிரான்ஸ், இத்தாலியை பின்னுக்கு தள்ளி, விரைவில் மூன்றாம் இடத்தை பிடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், தற்போதைய நிலவரப்படி, அதிகபடியான தங்கம் கையிருப்பு நாடுகளில் 8,133 டன் கையிருப்புடன் அமெரிக்கா முதலிடமும், 3,350 டன் கையிருப்புடன் ஜெர்மனி 2ஆம் இடமும், 2,452 டன் கையிருப்புடன் இத்தாலி 3ஆம் இடமும், 2,437 டன் கையிருப்புடன் பிரான்ஸ் 4ஆம் இடமும் வகிக்கிறது.
உலக நாடுகள் மத்திய வங்கி தங்கம் கையிருப்பு பட்டியலில் இந்தியா 880 டன் தங்கம் கையிருப்புடன் 8வது இடத்தில் இருக்கிறது. எனினும், பொதுமக்களிடையே தங்கம் அதிகம் புழங்குகின்ற நாடுகளில் நமது நாடு முன்னிலை வகிக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 13) கிராமுக்கு ரூ. 35 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,685-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 95 குறைந்து ரூ. 13,590-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 280 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 760 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,590
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,720
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 14
|ரூ. 13,590
|ரூ. 1,08,720
|அக்டோபர் 13
|ரூ. 13,685
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 12
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 9
|ரூ. 13,815
|ரூ. 1,10,520
|அக்டோபர் 8
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|அக்டோபர் 7
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|அக்டோபர் 6
|ரூ. 13,660
|ரூ. 1,09,280
|அக்டோபர் 5
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
|அக்டோபர் 4
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
வெள்ளி விலை
தங்கம் விலையில் தினசரி ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்பட்டாலும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரே விலைக்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.