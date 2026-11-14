தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 90 ஆயிரத்துக்கு செல்ல வாய்ப்பு? 5 நாள்களில் ரூ. 5,120 வீழ்ச்சி
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 195-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1 லட்சத்து 95 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 14, 2026 at 10:29 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,00,920-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலையானது 5 நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 5,120 குறைந்து நகைப்பிரியர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது. அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுபெற்று வருவதே இதற்கு முக்கிய காரணம். டாலர் மதிப்பு கூடுவதால் முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் தருகிற பங்குச்சந்தைகளின் பக்கம் தங்களது முதலீட்டை திருப்பி வருவதால், தங்கத்தின் மீதான டிமாண்ட் குறைந்து வருகிறது. இதனால் சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை குறைந்து வருகிறது.
இந்த சரிவு, இத்துடன் முடிந்துவிட்டதா? என்றால் இல்லை என்கின்றனர் நிபுணர்கள். கடந்த சில மாதங்களாகவே உலகளாவிய பொருளாதார நிலையற்ற தன்மை, பண வீக்கம், கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரிப்பு, வேலைவாய்ப்பின்மை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பங்குச்சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைந்த நிலையில், தற்போது தான் ஏற்றம் காண தொடங்கியிருக்கிறது.
இன்று (நவம்பர் 14) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/B0gflkongi— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 14, 2026
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இதனால் இனிவரும் நாட்களிலும் தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 90 ஆயிரம் வரை விற்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். எனினும், திடீரென போர் பதற்றங்கள் போன்ற சூழல் ஏற்பட்டால் இந்த கணிப்புகள் பொய்யாகலாம் என்பதில் மாற்றுக்கருத்தில்லை.
தங்கம் விலை
கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 5,120 குறைந்திருக்கிறது. நேற்று (நவ.13) கிராமுக்கு ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,695-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 125 குறைந்த ரூ. 12,615க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,01,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 640 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,00,920-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,615
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,00,920
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 195
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,95,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 14
|ரூ. 12,615
|ரூ. 1,00,920
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
வெள்ளி விலை
இன்றும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 195-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 1,95,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.