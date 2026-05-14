குதிரை வேகத்தில் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்வு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்து 15 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 14, 2026 at 10:29 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று காலை கடுமையாக உயர்ந்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்திருக்கிறது.

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 10) செகந்திராபாத்தில் மக்களை சந்தித்த பிரதமர் மோடி, இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று கூறினார். இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று (மே 13) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி மீதான சுங்க வரியை 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக மத்திய அரசு உயர்த்தியது.

சுங்க வரியை அதிகரித்தன் நோக்கமே, தங்கம் வாக்குவதை குறைப்பதற்கு தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால், இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக தங்கம் பார்க்கப்பட்டாலும், வெளிநாடுகளிலிருந்து தான் 80 சதவீதம் தங்கம் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது.

மற்றொருபுறம், உலக நாடுகளிடையேயான வர்த்தகத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. அதேசமயம் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவை சந்தித்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை நேற்று ஒரே நாளில் ரூ. 8,500க்கும் மேல் அதிகரித்து நகைப்பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது.

தங்கம் விலை

நேற்று (மே 13) காலை ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 1,070 அதிகரித்து ரூ. 15,400க்கு விற்பனையான நிலையில், மாலையில் ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 15,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று காலை மீண்டும் ரூ. 50 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,050க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 8,560 அதிகரித்து ரூ. 1,23,200க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ. 3,200 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,20,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று மீண்டும் ரூ. 400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,20,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,050

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,20,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.315

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,15,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 14ரூ.15,050ரூ.1,20,400
மே 13ரூ.15,000 (மாலை)ரூ.1,20,000
மே 13ரூ.15,400 (காலை)ரூ.1,23,200
மே 12ரூ.14,330ரூ.1,14,640
மே 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 10ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 9ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 8ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 7ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 6ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 5ரூ.13,820ரூ.1,10,560
வெள்ளி விலையும் தங்கத்தை போன்றே ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. நேற்று காலை கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 330க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், மாலையில் ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 320க்கு விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மேலும் ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 315க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, ஒரு கிலோ இன்று ரூ. 3,15,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

