நகை வாங்க சரியான நாள் இன்று! 2 நாள்களில் ரூ. 1,560 குறைந்த தங்கம் விலை
தங்கம் விலை இரண்டு நாட்களில் ரூ. 1,560 குறைந்து நகைப்பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : October 13, 2026 at 11:04 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று இரண்டு முறை குறைந்த நிலையில், இன்றும் சவரனுக்கு ரூ. 280 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ. 1.09,480-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்தியாவில் அடுத்தடுத்து பண்டிகை நாட்கள் வரவுள்ள நிலையில் தங்கம் விலை இரண்டு நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 1,560 குறைந்து நகைப்பிரியர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது. ஆனால் இந்த விலை குறைவு தொடருமா என்பது கேள்விக்குறி தான். ஏனென்றால், உலக நாடுகளின் மத்திய வங்கிகள் நகைகளை சேமிப்பு கருதி அதிகளவில் வாங்கி வருகின்றன.
குறிப்பாக, தங்கம் அதிகம் கையிருப்பு கொண்ட நாடுகளில் ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கும் சீனா, அளவுக்கு அதிகமாக தங்கத்தை வாங்கி குவித்து வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 2026ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் மட்டும் 23 டன் தங்கம் வாங்கியிருக்கிறது. இந்த ஆண்டில் மட்டும் மொத்தம் 103 டன் தங்கம் வாங்கியிருக்கிறது. இதன் மூலம் சீனாவின் மொத்த தங்கம் கையிருப்பு 2,410 டன்னாக அதிகரித்திருக்கிறது.
குறிப்பாக, பிரான்ஸ், இத்தாலியை பின்னுக்கு தள்ளி, விரைவில் மூன்றாம் இடத்தை பிடிக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், தற்போதைய நிலவரப்படி, அதிகபடியான தங்கம் கையிருப்பு நாடுகளில் 8,133 டன் கையிருப்புடன் அமெரிக்கா முதலிடமும், 3,350 டன் கையிருப்புடன் ஜெர்மனி 2ஆம் இடமும், 2,452 டன் கையிருப்புடன் இத்தாலி 3ஆம் இடமும், 2,437 டன் கையிருப்புடன் பிரான்ஸ் 4ஆம் இடமும் வகிக்கிறது.
உலக நாடுகள் மத்திய வங்கி தங்கம் கையிருப்பு பட்டியலில் இந்தியா 880 டன் தங்கம் கையிருப்புடன் 8வது இடத்தில் இருக்கிறது. எனினும், பொதுமக்களிடையே தங்கம் அதிகம் புழங்குற நாடுகளில் நமது நாடு முன்னிலை வகிக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (அக்டோபர் 12) கிராமுக்கு ரூ. 160 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,720-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 35 குறைந்து ரூ. 13,685-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,760-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 280 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,680
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,09,480
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,680
|ரூ. 1,09,480
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,720
|ரூ. 1,09,760
|அக்டோபர் 11
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 10
|ரூ. 13,880
|ரூ. 1,11,040
|அக்டோபர் 9
|ரூ. 13,815
|ரூ. 1,10,520
|அக்டோபர் 8
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|அக்டோபர் 7
|ரூ. 13,710
|ரூ. 1,09,680
|அக்டோபர் 6
|ரூ. 13,660
|ரூ. 1,09,280
|அக்டோபர் 5
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
|அக்டோபர் 4
|ரூ. 13,675
|ரூ. 1,09,400
வெள்ளி விலை
தங்கம் விலையில் தினசரி ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்பட்டாலும் வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரே விலைக்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதன்படி, இன்றும் ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.