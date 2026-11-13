4-ஆவது நாளாக குறைந்த தங்கம் விலை; ரூ. 1.01 லட்சத்திற்கு இறங்கி வந்து விற்பனை
இன்று வெள்ளி விலையானது கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 13, 2026 at 10:32 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் 22 காரட்டின் விலை 4-ஆவது நாளாக இன்றும் குறைந்துள்ளது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,01,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை மீண்டும் குறையத் தொடங்கி இருக்கிறது. இதற்கு பங்குச்சந்தை ஏற்றம், டாலர் மதிப்பு, பண வீக்கம், அமெரிக்க - ஈரான் போர் நிறுத்தம், கச்சா எண்ணெய் விலை மாற்றம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணிகள் உள்ளன. எனினும், தங்கத்தை முக்கிய முதலீடாகவும், சமூக அந்தஸ்த்தாகவும் கருதுகிற இந்தியாவைப் போன்ற நாடுகளுக்கு இது உகந்த நேரம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
இன்று (நவம்பர் 13) வெள்ளிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/X5GC3TI7hn— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 13, 2026
குறிப்பாக, தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய நினைப்போர், 916 ஹால்மார்க் முத்திரை கொண்ட 22 காரட் தங்கம் வாங்குவதை விட, 24 காரட் கணிக்கில் முதலீடு செய்யப்படுகிற ETF-இல் (Exchange-Traded Fund) முதலீடு செய்தால் இழப்பின்றி முதலீடு செய்யும் தொகையை அப்படியே ஈட்ட முடியும் என்கின்றனர் பொருளாதார நிபுணர்கள்.
ஆனால், 22 காரட்டில் முதலீடு செய்தால், அதனை விற்கும்போது, விற்பனை நாளின் விலைக்கேற்ப செய்கூலி, சேதாரம் போன்றவை கழியும். இதனால் முதலீட்டாளர்கள் லாபம் பார்க்க முடியாது என அறிவுரை வழங்குகின்றனர்.
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை 4 நாட்களில் ரூ. 4,480 குறைந்திருக்கிறது. 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலையானது நேற்று (நவம்பர் 12) கிராமுக்கு ரூ. 200 குறைந்து ரூ. 12,815-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,695-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ரூ. 1,02,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 960 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,01,560-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,695
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,01,560
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 195
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 1,95,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 13
|ரூ. 12,695
|ரூ. 1,01,560
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
வெள்ளிவிலை
வெள்ளி விலையில் நேற்று மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 195-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 1,95,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.