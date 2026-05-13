சுங்க வரி அதிகரிப்பு எதிரொலி - ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 8,560 உயர்வு
வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 30,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 3 லட்சத்து 30 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
Published : May 13, 2026 at 2:02 PM IST
சென்னை: சுங்க வரி அதிகரிப்பு எதிரொலியாக சென்னையில் தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 8,560 அதிகரித்திருக்கிறது.
இந்தியர்களின் முக்கிய சேமிப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது தங்கம். மேலும் பண்டிகைகள் மற்றும் விசேஷங்களில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது. இதன் காரணமாக, உலக அளவில் தங்கத்தை அதிகம் இறக்குமதி செய்கிற நாடுகளில் இந்தியா 2ஆம் இடம் வகிக்கிறது.
கடந்த ஆண்டிலிருந்து தங்கம் விலை கணிக்கமுடியாத வகையில் தினந்தோறும் ஏற்ற இறக்கம் கண்டு வருகிறது. உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம், நிதி நெருக்கடி மற்றும் பொருளாதார பிரச்சினைகளை கருத்தில்கொண்டு ஒரு வருடத்திற்கு தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தி இருந்தார்.
இந்த அறிவிப்பிற்கு அடுத்த நாளே தங்கம் விலை சற்று குறைந்த போதிலும் நகைக்கடைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன. இதனால் மக்கள் மீண்டும் தங்கம் வாங்கத் தொடங்குவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இன்று தங்கத்தின் மீதான சுங்க வரியானது 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இதன் காரணமாக, இன்று ஒரே நாளில் தங்கம் விலை கடும் உயர்வை சந்தித்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (மே 12) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 230 அதிகரித்து ரூ. 14,330-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,070 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 15,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,840 அதிகரித்து ரூ. 1,14,640-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ஒரே நாளில் ரூ. 8,560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,23,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
தங்கத்தை போன்றே வெள்ளி இறக்குமதியும் இந்தியாவில் அதிகரித்திருக்கிறது. அதனால் வெள்ளி விலையும் ஏறி வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 300-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 330-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 அதிகரித்து ரூ. 3,00,000க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 30,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 3,30,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.15,400
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,23,200
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.330
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.3,30,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|மே 13
|ரூ.15,400
|ரூ.1,23,200
|மே 12
|ரூ.14,330
|ரூ.1,14,640
|மே 11
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|மே 10
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 9
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 8
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 7
|ரூ.14,150
|ரூ. 1,13,200
|மே 6
|ரூ.14,100
|ரூ.1,12,800
|மே 5
|ரூ.13,820
|ரூ.1,10,560
|மே 4
|ரூ.14,000
|ரூ.1,12,000