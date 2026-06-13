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தொடர்ந்து 2-வது நாளாக உயர்ந்த தங்கம் விலை - வெள்ளி விலையும் அதிகரிப்பு

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 10:36 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலையானது நாள்தோறும் தாறுமாறான மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது. மேற்காசியாவில் நிகழும் போர் பதற்றம், உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை, டாலர் மதிப்பு அதிகரிப்பு போன்ற பல்வேறு காரணங்கள் விலை மாற்றத்திற்கு காரணமாக சொல்லப்படுகின்றன. இருப்பினும், கச்சா எண்ணெய் விலை குறையும் வரை தங்கம் விலையில் பெரிய அளவில் ஏற்றம் இருக்காது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

உலக சந்தையை பொருத்த வரை, டாலர் மீதான முதலீடு அதிகரித்திருக்கிறது. இதனால் உலக நாடுகள் தற்காலிகமாக தங்கம் வாங்குவதை நிறுத்தியுள்ளன. இதுவும் தங்கம் விலை குறைவதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூன் 12) கிராமுக்கு ரூ. 300 அதிகரித்து ரூ. 13,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 60 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,860-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,400 அதிகரித்து ரூ. 1,10,400-க்கு விற்அனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 480 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,10,880-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையானது நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 அதிகரித்து ரூ. 265-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் ரூ. 5 அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளியானது ரூ. 270-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், நேற்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 அதிகரித்த நிலையில், இன்றும் ரூ. 5,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,70,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,860

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,880

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 270

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 13ரூ. 13,860ரூ. 1,10,880
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 5ரூ. 14,430ரூ. 1,15,440
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840

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