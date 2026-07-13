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தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை - சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைவு

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.240-க்கும், கிலோ ரூ.2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 13, 2026 at 11:00 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக காலை, மாலை என இரண்டு வேளை மாற்றம் கண்டு வருகிறது. மேற்காசிய போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய்யின் மீது முதலீடுகள் அதிகரித்ததால், தங்கத்தின் விலை கணிசமாக குறைந்து வந்தது.

கடந்த மாதம் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட காரணத்தினால், மீண்டும் தங்கம் விலை உயர தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

இதனிடையே, தற்போது மீண்டும் இரு நாட்டிற்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கியுள்ளதால், தங்கத்தின் விலையை கணிக்க முடியாத சூழல் உள்ளது.

கடந்த வாரம் தங்கத்தில் விலை காலை, மாலை என மாற்றம் கண்ட நிலையில், தொடர் சரிவை கண்டு வருகிறது. இந்த மாதத்தில் இதுவரை இருந்த விலைகளிலேயே மிகக்குறைந்த விலையாக இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 13,200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,600க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கல் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை சனிக்கிழமை (ஜூலை 11) கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து, ரூ. 13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று மீண்டும் கிராமுக்கு ரூ. 100 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து, ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று மீண்டும் ரூ. 800 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,200

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 12ரூ. 13,200ரூ. 1,05,600
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 6ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூலை 5ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 4ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 3ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 2ரூ. 13,550ரூ. 1,08,400
ஜூலை 1ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் சனிக்கிழமை கிராமிற்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று அந்த விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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GOLD RATE JULY 13
GOLD PRICE CHENNAI JULY 13
தங்கம் விலை ஜூலை 13
வெள்ளி விலை ஜூலை 13
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