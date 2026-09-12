ஏறுமுகத்தில் தங்கம் விலை: இன்று ஒரு பவுன் வாங்க ரூ. 1,13,360 கொடுக்கணும்!
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 12, 2026 at 10:41 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட் விலை நேற்று மாலை உயர்ந்த நிலையில், இன்று காலை மீண்டும் உயர்ந்திருக்கிறது. அதன்படி, சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த ஒரு வார காலமாக ஒரு நாள் ஏறுவதும் மறுநாள் இறங்குவதுமாக ஆட்டம் காட்டி வருகிறது. இதனால் நகை எப்போது வாங்கலாம்? முதலீட்டுக்கு இது உகந்த நேரமா? என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது. ஆகஸ்ட் மாதத்தின் பாதியிலிருந்து தங்கம் விலை சற்று குறைந்தது. அதற்கு அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுவிழப்பு, பணவீக்கம் போன்ற காரணிகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
ஆனால், இந்த மாதம் நிலைமை அப்படியில்லை. தினசரி விலை மாற்றம் ஏற்படுவதால், முதலீட்டாளர்கள் குழம்பி போயுள்ளனர். இருப்பினும், அமெரிக்காவில் கருவூல பத்திரங்களின் வருமானம் அதிகரித்திருப்பதாலும், ஃபெடரல் வங்கியானது வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் கொண்டுவர இருப்பதாலும் தங்கம் விலை சிறிது காலத்திற்கு நிலையற்றதாக தான் இருக்கும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்.11) காலை கிராமுக்கு ரூ. 240 குறைந்து, மாலையில் ரூ. 140 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,155-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று காலையே ரூ. 15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,170-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (செப்டம்பர் 12) சனிக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/gpaPOC9nAn— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) September 12, 2026
அதன்படி, நேற்று காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,920 குறைந்து மாலையில் ரூ. 1,120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,13,240-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,13,360-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,170
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,13,360
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|செப்டம்பர் 12
|ரூ. 14,170
|ரூ. 1,13,360
|செப்டம்பர் 11
|ரூ. 14,155
|ரூ. 1,12,120
|செப்டம்பர் 10
|ரூ. 14,255
|ரூ. 1,14,040
|செப்டம்பர் 9
|ரூ. 14,145
|ரூ. 1,13,260
|செப்டம்பர் 8
|ரூ. 14,270
|ரூ. 1,14,260
|செப்டம்பர் 7
|ரூ. 14,130
|ரூ. 1,13,040
|செப்டம்பர் 6
|ரூ. 14,190
|ரூ. 1,13,520
|செப்டம்பர் 5
|ரூ. 14,190
|ரூ. 1,13,520
|செப்டம்பர் 4
|ரூ. 14,360
|ரூ. 1,14,880
|செப்டம்பர் 3
|ரூ. 14,240
|ரூ. 1,13,920
வெள்ளி விலை
நீண்ட நாட்களாக மாற்றமில்லாமல் இருந்த வெள்ளி விலையானது நேற்று ஒரே நாளில் காலை, மாலை என இரண்டு முறை மாற்றம் கண்டது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ. 250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று விலைமாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.