மூன்றே நாட்களில் ரூ. 3,520 சரிந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைவு
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்துக்கும் விற்கப்பட்டு வருகிறது.
Published : November 12, 2026 at 10:19 AM IST
சென்னை: மூன்றாவது நாளாக இன்றும் தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. இன்று சவரனுக்கு ரூ. 1,600 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,02,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அமெரிக்க இடைக்கால தேர்தலில் டிரம்ப் பின்னடவை சந்தித்ததைத் தொடர்ந்து, அமெரிக்க டாலரில் நடைபெறும் வர்த்தகங்கள் சரிவை சந்தித்து வருகின்றன. இதனிடையே, ஈரானுடனான போர் முடிவுக்கு வருவதாக டிரம்ப் அறிவித்திருக்கிறார். இதனால் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்து வருகிறது.
கடந்த பிப்ரவரி இறுதியில் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வால், பங்குச்சந்தை, தங்கம் உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான முதலீடுகளும் அடி வாங்கின. ஆனால் தற்போது போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் இந்திய பங்குச்சந்தைகள் மிகப்பெரிய ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. பொதுவாக பங்குச்சந்தை ஏற்றத்தில் இருக்கும்போது முதலீட்டாளர்கள் அதிக லாபம் நோக்கி செல்வதால், தங்கத்தின் மீதான முதலீடு குறையும். இதனால் தங்கம் விலையும் சரியும்.
இதன் காரணமாகவே, தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வருகிறது. குறிப்பாக, கடந்த 3 நாட்களில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ. 3,520 குறைந்திருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று (நவம்பர் 11) கிராமுக்கு ரூ. 195 குறைந்து ரூ. 13,015-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 200 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 12,815-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இன்று ( நவம்பர் 12 ) வியாழக்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் #goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu https://t.co/dI4u73xfgx— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 12, 2026
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,560 குறைந்து ரூ. 1,04,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1600 குறைந்து, ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,02,520-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 12,815
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,02,520
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 200
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 12
|ரூ. 12,815
|ரூ. 1,02,520
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 200-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ரூ. 2,00,000-க்கும் விற்கப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று அதே விலையில் மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வருகிறது.