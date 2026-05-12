ETV Bharat / business

திடீரென ரூ.1,840 உயர்ந்த தங்கம் விலை: சவரன் ரூ.1,14,640க்கு விற்பனை

இன்று வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 15 ஆயிரம் அதிகரித்து கிலோ ரூ. 3 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 12, 2026 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,840 உயர்ந்து ரூ. 1,14,640க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பாதுகாப்பான முதலீடுகளில் ஒன்றான தங்கத்தின் விலையானது உலகளாவிய பொருளாதார நெருக்கடியின் காரணமாக தினந்தோறும் மாறி வருகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்கா - ஈரான் போரின் எதிரொலியாக கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துக்கொண்டே போவதால் டாலர் மதிப்பு உயர்கிறது. இது தங்கத்தின் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இதனால் முதலீட்டாளர்கள் தங்கத்தின் மீது முதலீடு செய்யலாமா? வேண்டாமா? என்ற சந்தேகத்தில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மே 10) ஹைதரபாத்துக்கு வருகை தந்த பிரதமர் மோடி, நாட்டின் பொருளாதார நிலைமை குறித்தும், நிதி நெருக்கடி குறித்தும் பேசினார். அப்போது, அடுத்த ஓராண்டிற்கு தங்கத்தின் மீது யாரும் முதலீடு செய்யவேண்டாம் என்று கூறியிருந்தார். கச்சா எண்ணெய், எல்பிஜி போன்றவற்றின் விநியோகம் சிக்கலில் இருப்பதால் இந்திய பொருளாதாரம் பெரும் அழுத்தத்திற்குள்ளாகி இருப்பதாகவும், அந்நிய செலவாணி அதிகரித்திருப்பதாகவும் கூறிய அவர், திருமணத்திற்கு தங்கம் வாங்குவதை மக்கள் ஒரு வருடத்திற்கு தள்ளிப்போட வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்.

மோடியின் இந்த அறிவுரையால் முக்கிய நகை நிறுவனங்களின் பங்குகள் கடும் சரிவை சந்தித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் 9.27%, டைட்டன் 6.73%, தங்கமயில் ஜுவல்லரி 5.64% என்ற அளவில் சரிவை சந்தித்துள்ளன.

தங்கம் விலை

4 நாட்கள் விலை மாற்றமின்றி விற்பனையான நிலையில், நேற்று (மே 11) கிராமுக்கு 50 குறைந்து ரூ. 14,100க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 230 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,330க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,840 அதிகரித்து சவரன் ரூ. 1,14,640க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

நேற்று வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ. 285க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 15 அதிகரித்து ரூ. 300க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 15,000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 3,00,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க தடை - உயர்நீதிமன்றம்

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,330

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,14,640

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 300

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 3,00,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 12ரூ.14,330ரூ.1,14,640
மே 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 10ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 9ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 8ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 7ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 6ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 5ரூ.13,820ரூ.1,10,560
மே 4ரூ.14,000ரூ.1,12,000
மே 3ரூ.14,000ரூ.1,12,000

TAGGED:

GOLD RATE
தங்கம் விலை
GOLD AND SILVER RATE
GOLD PRICE
GOLD RATE MAY 12

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.