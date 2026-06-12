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தங்கம் விலை இன்று அதிகரிப்பு - சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 65 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 12, 2026 at 10:50 AM IST

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சென்னை: கடந்த 2 நாட்களில் ரூ. 5,600 குறைந்த தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,400 அதிகரித்து, ரூ. 1,10,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இந்த ஆண்டு தொடங்கியதிலிருந்து தங்கம் விலை தொடர் ஏற்ற இறக்கங்களை சந்தித்து வருகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்கா - ஈரான் போருக்கு பிறகு கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றத்தால் தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக, கடந்த 8 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை ரூ. 8 ஆயிரம் குறைந்து பொதுமக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இருப்பினும், இந்த விலையேற்றம் நிரந்தரமில்லை என்று நிபுணர்களும் நகை வியாபாரிகளும் கூறிய நிலையில், இன்று அதிகரித்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 11) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 300 குறைந்த நிலையில் இன்று 300 அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ. 13,800-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 2,400 குறைந்து ரூ. 1,08,000-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,400 அதிகரித்து ரூ. 1,10,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

நேற்றைக்கு முன்தினம் சவரனுக்கு ரூ. 3,200-ம், நேற்று ரூ. 2,400-ம் குறைந்து இரண்டு நாட்களில் ரூ. 5,600 குறைந்தது. இதனால், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்துக்கும் கீழே சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்றைக்கு முன்தினம் (ஜூன் 10) கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 260 விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், நேற்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலைக்கு விற்பனையானது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,800

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 265

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,65,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 12ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 5ரூ. 14,430ரூ. 1,15,440
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840
ஜூன் 3ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000

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