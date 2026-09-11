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விநாயகர் சதுர்த்தி நெருங்க; ரூ. 2,000 சரிந்த தங்கம் விலை!

வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 11:42 AM IST

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சென்னை: ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று அதிகரித்த நிலையில், இன்று தடாலடியாக சவரனுக்கு ரூ. 1,920 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ, 1,12,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை ஒரு நாள் ஏறுவதும் அடுத்த நாள் இறங்குவதுமாக போக்கு காட்டி வருகிறது. இதற்கு சர்வதேச அளவில் நிலவும் போர்ப்பதற்றம் முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும், அமெரிக்க பொருளாதார மந்த நிலையும் தங்கம் விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

ஆனாலும், இந்தியாவில் தங்கம் விலை தினசரி மாறுவதற்கு பல முக்கிய காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. தங்கம் விலை அவ்வபோது குறைந்தாலும், பண்டிகை காலம் தொடங்கி விட்டதால் பெரும்பாலும் விலை ஏற்றமே காணப்படும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். இருப்பினும் இன்று சவரனுக்கு கிட்டத்தட்ட ரூ. 2,000 குறைந்திருப்பது நகை வாடிக்கையாளர்களை சற்று ஆறுதலடைய செய்திருக்கிறது.

தங்கம் விலை

22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (செப்டம்பர் 10) கிராமுக்கு ரூ. 110 உயர்ந்து ரூ. 14,255-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 240 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,015-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 880 உயர்ந்து ரூ. 14,255-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 1,920 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,120-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,015

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,120

வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 245

வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,45,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
செப்டம்பர் 11ரூ. 14,015ரூ. 1,12,120
செப்டம்பர் 10ரூ. 14,255ரூ. 1,14,040
செப்டம்பர் 9ரூ. 14,145ரூ. 1,13,260
செப்டம்பர் 8ரூ. 14,270ரூ. 1,14,260
செப்டம்பர் 7ரூ. 14,130ரூ. 1,13,040
செப்டம்பர் 6ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520
செப்டம்பர் 5ரூ. 14,190ரூ. 1,13,520
செப்டம்பர் 4ரூ. 14,360ரூ. 1,14,880
செப்டம்பர் 3ரூ. 14,240ரூ. 1,13,920
செப்டம்பர் 2ரூ. 13,950ரூ. 1,11,600

வெள்ளி விலை

கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாமல், ஒரு கிராம் ரூ. 255-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,55,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 245-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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