தங்கம் விலை ஒரே நாளில் ரூ. 1,560 குறைவு - ரூ. 1.04 லட்சத்தில் ஒரு சவரன் விற்பனை
வெள்ளி விலையானது இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5 ஆயிரம் குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2 லட்சத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 11, 2026 at 11:04 AM IST
சென்னை: தங்கம் விலை இரண்டாவது நாளாக இன்றும் குறைந்திருக்கிறது. நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்த நிலையில், இன்று ரூ. 1,560 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,04,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை கடந்த வாரத்தில் ரூ. 1.07 லட்சத்தை தாண்டி நகைப் பிரியர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. இதற்கு அமெரிக்க இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டது. தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முந்தைய கணிப்புகளில் இனிவரும் நாட்களில் தங்கம் விலை குறைந்து இந்தியாவில் ஒரு சவரன் ரூ. 75,000 வரை விற்பனை செய்யப்படலாம் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.
மேலும், திருமணம் உள்ளிட்ட சுபநிகழ்வுகளுக்காக நகை வாங்க நினைப்போரும், நகைச்சீட்டு போன்ற சிறிய அளவிலான முதலீடு செய்ய திட்டமிடுவோரும் இந்த காலகட்டத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தினர்.
ஆனால், தேர்தல் முடிவுகளால் விலை அதிகரித்த நிலையில், ஒரு சில நாட்களில் உலகலாளவிய சந்தையானது மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்ப தொடங்கி இருக்கிறது. இதனால் மீண்டும் தங்கம் விலை குறையத் தொடங்கியிருக்கிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை நேற்று (நவம்பர் 10) கிராமுக்கு ரூ. 45 குறைந்து ரூ. 13,210-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 195 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,015-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,680-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 1,560 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,04,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,015
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,04,120
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 200
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,00,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 11
|ரூ. 13,015
|ரூ. 1,04,120
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையின் மதிப்பும் சர்வதேச சந்தையில் பயன்பாடு மற்றும் தேவையை பொறுத்து நாளுக்கு நாள் மாறி வருகிறது. எனினும், இந்தியாவை பொருத்தவரை வாரத்திற்கு ஒன்றிரண்டு முறை வெள்ளி விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது.
கடந்த 4 நாட்களாக மாற்றமில்லாத நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 200-க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ, 2,00,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.