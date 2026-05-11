4 நாட்கள் மாறாமல் இருந்த தங்கம் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவு

வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5000 அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 85 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 11, 2026 at 11:35 AM IST

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை 4 நாட்கள் கழித்து ரூ. 400 குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று சவரன் ரூ. 1,12,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தற்போது இந்தியர்கள் மட்டுமல்லாமல் உலக நாடுகளின் பாதுகாப்பான சேமிப்புகளிலும் ஒன்றாக மாறியிருக்கிறது தங்கம். ஆனால், உலக நாடுகளிடையே நிலவும் குழப்பம் மற்றும் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் பதற்றம் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலையானது சர்வதேச சந்தையில் நிலையற்று காணப்படுகிறது.

மற்ற நாடுகளின் போரின் போது பொதுவாக தங்கம் விலை ஏற்றம் காணும். ஆனால் தற்போது எண்ணெய் உற்பத்தி மற்றும் அதுசார்ந்த வர்த்தக நாடுகளின் மீதான போர் காரணத்தால் தங்கம் விலை சரிவை சந்தித்து வருகிறது. இதற்கு கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றம் முக்கிய காரணமாக சொல்லப்படுகிறது. கச்சா எண்ணெய் வர்த்தகம் டாலரில் நடைபெறுவதால் டாலர் மதிப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதுவும் தங்கம் விலை சரிய முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

மே 7ஆம் தேதி தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 அதிகரித்து ரூ. 14,150க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 400 அதிகரித்து ரூ. 1,13,200க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த விலையேற்றத்துக்கு பிறகு 4 நாட்களாக தங்கம் விலையில் மாற்றம் இல்லை. இதனால் விலை ஏறுமா? அல்லது இறங்குமா? என்ற கேள்வி இருந்த நிலையில், தற்போது ஈரான் மீண்டும் போரை தொடங்கி இருப்பதால் இன்று விலை குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ரூ. 14,100க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ.1,12,800க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, ரூ. 5 ஏற்றம், இறக்கம் என தினமும் மாறி வருகிறது. அதன்படி, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 5 உயர்ந்து ரூ.285க்கும், கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 உயர்ந்து ரூ. 2,85,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,100

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,12,800

வெள்ளி 1 கிராம் - ரு. 285

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,85,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
மே 11ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 10ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 9ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 8ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 7ரூ.14,150ரூ. 1,13,200
மே 6ரூ.14,100ரூ.1,12,800
மே 5ரூ.13,820ரூ.1,10,560
மே 4ரூ.14,000ரூ.1,12,000
மே 3ரூ.14,000ரூ.1,12,000
மே 2ரூ.14,000ரூ.1,12,000

