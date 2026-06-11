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2 நாட்களில் ரூ. 5,600 குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் ரூ. 1.10 லட்சத்துக்கு கீழே சென்றது

இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS/Deepak Kumar)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 10:16 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்த நிலையில், இன்று மேலும் ரூ. 2,400 குறைந்து பொதுமக்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்தே அமெரிக்கா - ஈரான் இடையேயான போர் காரணமாக தங்கம் விலை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இருப்பினும், தற்காலிக போர் நிறுத்தம் அறிவிக்கப்பட்ட சமயத்தில் விலை சற்று அதிகரித்தாலும், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வின் தாக்கத்தால் தங்கம் விலை சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. மேலும் சர்வதேச அளவில் தங்கத்தின் தேவை தற்காலிகமாக குறைந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக அடுத்த ஓரிரு வாரங்கள் தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தங்கம் விலை

நேற்று (ஜூன் 10) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 300 குறைந்து ரூ. 13,500-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்து ரூ. 1,10,400-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 2,400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இரண்டே நாட்களில் சவரனுக்கு ரூ. 5,600 குறைந்த நிலையில், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தங்கம் விலையானது ரூ. 1.10 லட்சத்திற்கு கீழ் சென்றுள்ளது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ரூ. 260 விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,60,000க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,500

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,08,000

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 260

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,60,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 11ரூ. 13,500ரூ. 1,08,000
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 5ரூ. 14,430ரூ. 1,15,440
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840
ஜூன் 3ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 2ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000

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