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பதற்றத்திலேயே வைத்திருக்கும் தங்கம் விலை - இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைவு

வெள்ளி விலை கிராமிற்கு ரூ.5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு, கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 10:20 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக காலை, மாலை என இரண்டு வேளை மாற்றம் கண்டு வருகிறது. மேற்காசிய போர் காரணமாக கச்சா எண்ணெய்யின் மீது முதலீடுகள் அதிகரித்ததால், தங்கத்தின் விலை கணிசமாக குறைந்து வந்தது. கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் ஜூன் வரை தங்கத்தின் விலை சிறிய ஏற்றம், இறக்கத்துடன் இருந்து வந்தது.

கடந்த மாதம் அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட காரணத்தினால், மீண்டும் தங்கம் விலை உயர தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதனிடையே, தற்போது மீண்டும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே தாக்குதல் தொடங்கியுள்ளதால் தங்கம் விலையின் நிலை குறித்து கணிக்க முடியாத சூழல் உள்ளது.

இந்நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக தங்கத்தின் விலை சிறிய ஏற்றம், இறக்கம் என மாறி மாறி இருந்த நிலையில், இன்று கொஞ்சம் நிம்மதி பெரு மூச்சு விடும் வகையில் சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை

ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 10) காலை கிராமுக்கு ரூ. 30 அதிகரித்து ரூ. 13,350-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,300-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

அதேபோல், நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ரூ. 1,06,800க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 400 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,300

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 240

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,40,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூலை 11ரூ. 13,300ரூ. 1,06,400
ஜூலை 10ரூ. 13,350ரூ. 1,06,800
ஜூலை 9ரூ. 13,320ரூ. 1,06,560
ஜூலை 8ரூ. 13,330ரூ. 1,06,640
ஜூலை 7ரூ. 13,400ரூ. 1,07,200
ஜூலை 6ரூ. 13,560ரூ. 1,08,480
ஜூலை 5ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 4ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 3ரூ. 13,700ரூ. 1,09,600
ஜூலை 2ரூ. 13,550ரூ. 1,08,400
ஜூலை 1ரூ. 13,250ரூ. 1,06,000

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையில் நேற்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று கிராமிற்கு ரூ. 5 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கு விற்பனையாகிறது. கிலோவிற்கு ரூ. 5,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ. 2,40,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

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