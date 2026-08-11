மீண்டும் மீண்டுமா! தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,400 உயர்வு
வெள்ளி இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : August 11, 2026 at 11:42 AM IST
சென்னை: ஆபரண தங்கம் 22 காரட்டின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 2,400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,14,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை விண்ணை முட்டும் அளவிற்கு அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது. இனிவரும் காலங்களில் தங்கம் விலை இன்னும் குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே சரியும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நகை பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி கொடுத்து வருகிறது விலை உயர்வு.
பொதுவாக அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு மற்றும் அந்நாட்டின் பொருளாதாரம் உலக வர்த்தகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை மறுக்க முடியாது. அமெரிக்க டாலர் மதிப்பு வலுவாக இருந்தபோது, முதலீட்டாளர்கள் குறுகிய காலத்தில் அதிக லாபம் தருகிற பிற முதலீடுகளின் மீது கவனம் செலுத்தி வந்தனர். அதனால் தங்கம் விலை தொடர் சரிவை சந்தித்து வந்தது.
ஆனால், தற்போது அமெரிக்காவில் வெளியான வேலைவாய்ப்பு அறிக்கையானது தங்கம் விலை ஏற்றத்திற்கு வழிவகுத்திருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். அங்கு வேலைவாய்ப்பு குறைந்து வருவதால், அமெரிக்க மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பு குறைந்திருக்கிறது. இதன் காரணமாக தங்கம் விலை உயர்ந்து வருகிறது என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
தங்கம் விலை
கடைசி 10 நாட்களில் மட்டும் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 8,240 உயர்ந்திருக்கிறது. நேற்று (ஆகஸ்ட் 10) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 300 அதிகரித்து, ரூ. 14,250-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்து சவரன் ரூ. 1,11,600-க்கு விற்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ரூ. 2,400 அதிகரித்து ரூ. 1,14,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இன்று (ஆகஸ்ட் 11) செவ்வாய்க்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/4HfraPklxF— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 11, 2026
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,250
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,14,000
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 260
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,60,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 11
|ரூ. 14,250
|ரூ. 1,14,000
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ. 13,900
|ரூ. 1,11,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ. 13,750
|ரூ. 1,10,000
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ. 13,480
|ரூ. 1,07,840
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
வெள்ளி விலை
தொடர்ந்து 2 நாட்களாக மாற்றமின்றி விற்பனையாகி வந்த வெள்ளி, இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி, இன்று ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.