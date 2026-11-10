நேற்று ஏறி இன்று இறங்கிய தங்கம் விலை - சவரன் எவ்வளவு?
ஒரு கிலோ வெள்ளியானது இன்று ரூ. 2 லட்சத்து 5 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : November 10, 2026 at 11:29 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று அதிகரித்த நிலையில் இன்று சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,680க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் விலை
நேற்று (நவம்பர் 9) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 95 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,255க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,210க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 760 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 1,06,040க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,680க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,210
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,05,680
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 205
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,05,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|நவம்பர் 10
|ரூ. 13,210
|ரூ. 1,05,680
|நவம்பர் 9
|ரூ. 13,255
|ரூ. 1,06,040
|நவம்பர் 8
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 7
|ரூ. 13,160
|ரூ. 1,05,280
|நவம்பர் 6
|ரூ. 13,140
|ரூ. 1,05,120
|நவம்பர் 5
|ரூ. 13,385
|ரூ. 1,07,080
|நவம்பர் 4
|ரூ. 13,100
|ரூ. 1,04,800
|நவம்பர் 3
|ரூ. 12,800
|ரூ. 1,02,400
|நவம்பர் 2
|ரூ. 12,775
|ரூ. 1,02,200
|நவம்பர் 1
|ரூ. 12,730
|ரூ. 1,01,840
வெள்ளி விலை
கடந்த 3 நாட்களாக வெள்ளி விலையில் மாற்றம் இல்லாத நிலையில், இன்றும் மாற்றமின்றி விற்பனையாகிறது. அதன்படி, ஒரு கிராம் ரூ. 205க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,05,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.