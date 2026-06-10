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ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்த தங்கம் விலை - இன்று சவரன் எவ்வளவு?

வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் குறைந்து ரூ. 2 லட்சத்து 60 ஆயிரத்துக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 10, 2026 at 10:31 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று அதிகரித்த நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ. 3,200 குறைந்து ரூ. 1,10,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

தங்கம் விலையானது ஜூன் மாதம் தொடங்கியதிலிருந்து பெரிதளவில் மாற்றம் இல்லாமல் விற்பனையாகி வந்த நிலையில், நேற்று (ஜூன் 9) கிராமுக்கு ரூ. 130 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 400 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, நேற்று சவரனுக்கு ரூ. 1,040 அதிகரித்து ரூ. 1,13,600க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 3,200 குறைந்து ரூ. 1,10,400க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலை நேற்று வரை மாற்றமில்லாமல் விற்பனையாகி வந்த நிலையில், இன்று கிராமுக்கு ரூ. 10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 260க்கும் கிலோவுக்கு ரூ. 10,000 குறைந்து ரூ. 2,60,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,800

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,10,400

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 260

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,60,000

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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 10ரூ. 13,800ரூ. 1,10,400
ஜூன் 9ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 5ரூ. 14,430ரூ. 1,15,440
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840
ஜூன் 3ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 2ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 1ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000

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