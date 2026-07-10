இன்று சற்று உயர்ந்த தங்கம் விலை - ஒரு சவரன் எவ்வளவு?
இன்று ஒரு கிராம் வெள்ளி ரு. 245க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2 லட்சத்து 45 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : July 10, 2026 at 11:44 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக காலை, மாலை என இரண்டு வேளை மாற்றம் கண்டு வருகிறது. மேற்காசிய போரால் கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்த நிலையில், போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் எட்டப்பட்ட பின்பு படிப்படியாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், இருநாடுகளிடையே திரும்பவும் போர் மூண்டிருப்பதால் தற்போது தங்கம் நிலை ஏறுமா அல்லது இறங்குமா என்ற குழப்பம் நிலவி வருகிறது.
தங்கம் விலை
ஆபரண தங்கத்தின் விலை நேற்று (ஜூலை 10) காலை கிராமுக்கு ரூ. 70 குறைந்த நிலையில், மாலையில் ரூ. 100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,320க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்று ரூ. 30 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,350க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் நேற்று சவரனுக்கு காலை ரூ. 240 குறைந்த நிலையில், மாலை ரூ. 800 அதிகரித்து ரூ. 1,06,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இன்று ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,06,800க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையில் நேற்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 245க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்றும் விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,350
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,06,800
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 245
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,45,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூலை 10
|ரூ. 13,350
|ரூ. 1,06,800
|ஜூலை 9
|ரூ. 13,320
|ரூ. 1,06,560
|ஜூலை 8
|ரூ. 13,330
|ரூ. 1,06,640
|ஜூலை 7
|ரூ. 13,400
|ரூ. 1,07,200
|ஜூலை 6
|ரூ. 13,560
|ரூ. 1,08,480
|ஜூலை 5
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 4
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 3
|ரூ. 13,700
|ரூ. 1,09,600
|ஜூலை 2
|ரூ. 13,550
|ரூ. 1,08,400
|ஜூலை 1
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000