4 நாட்கள் உயர்வுக்கு பின் இன்று சொற்ப அளவில் குறைந்த தங்கம் விலை - சவரன் எவ்வளவு?
இன்று வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.250க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.
Published : August 10, 2026 at 1:00 PM IST
சென்னை: தொடர்ந்து 4 நாட்களாக விறுவிறுவென ஏறிவந்த தங்கம் விலை இன்று மிகவும் சொற்ப அளவில் குறைந்திருக்கிறது. அதன்படி, 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.120 குறைந்து, ரூ.1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடந்த சில மாதங்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வந்ததால் நகை வாடிக்கையாளர்கள் சற்று ஆறுதலடைந்திருந்தனர். அதேசமயம், விலை இன்னும் குறைய வாய்ப்பிருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறி வந்ததால், எப்போது தங்கம் வாங்கலாம்? என்ற கேள்வியிலேயே இருந்தனர்.
ஆனால், அவர்களுக்கு ஏமாற்றமளிக்கும் விதமாக கடந்த வாரத்தில் தொடர்ந்து 4 நாட்களாக தங்கம் விலை விறுவிறுவென ஏறியது. இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் ஒரு சவரன் விலை ரூ. 1 லட்சத்துக்கும் கீழே குறையலாம் என்று எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், தற்போது சவரன் விலை ரூ. 1.10 லட்சத்தை தாண்டியிருக்கிறது.
இன்று (ஆகஸ்ட் 10) திங்கட்கிழமை தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்#goldrate | #goldprice| #silverrate | #goldsilverrate | #goldrateupdate | #EtvBharatTamilNadu pic.twitter.com/YWl3J9MYwa— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) August 10, 2026
தங்கம் விலை
சனிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 8) ஆபரண தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ. 65 அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ. 13,965-க்கு விற்பனையான நிலையில், இன்று ரூ. 15 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 13,950க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன்படி, சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 520 அதிகரித்து ரூ. 1,11,720க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று ரூ. 120 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
வெள்ளி விலை
தொடர்ந்து ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக மாற்றம் காணாமல் இருந்த வெள்ளி விலை, தங்கம் விலையேற்றத்தை தொடர்ந்து சற்று உயர்ந்தது. ஆகஸ்ட் 5 அன்று கிராமுக்கு 5 ரூபாயும், அடுத்த நாள் 10 ரூபாயும் அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ. 250-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,50,000-க்கும் விற்பனையான நிலையில், தொடர்ந்து 5 நாட்களாக விலை மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனையாகி வருகிறது.
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தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 13,950
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,11,600
வெள்ளி ஒரு கிராம் - ரூ. 250
வெள்ளி ஒரு கிலோ - ரூ. 2,50,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஆகஸ்ட் 10
|ரூ. 13,950
|ரூ. 1,11,600
|ஆகஸ்ட் 9
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 8
|ரூ. 13,965
|ரூ. 1,11,720
|ஆகஸ்ட் 7
|ரூ. 13,900
|ரூ. 1,11,200
|ஆகஸ்ட் 6
|ரூ. 13,750
|ரூ. 1,10,000
|ஆகஸ்ட் 5
|ரூ. 13,480
|ரூ. 1,07,840
|ஆகஸ்ட் 4
|ரூ. 13,200
|ரூ. 1,05,600
|ஆகஸ்ட் 3
|ரூ. 13,250
|ரூ. 1,06,000
|ஆகஸ்ட் 2
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760
|ஆகஸ்ட் 1
|ரூ. 13,220
|ரூ. 1,05,760