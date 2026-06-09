ETV Bharat / business

நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை- சவரனுக்கு ரூ.1,040 உயர்வு

வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.270க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 10:31 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூன் 9) சவரனுக்கு ரூ.1,040 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

மே மாதம் தங்கத்தில் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் தொடர் சரிவைக் கண்டு வந்தது. ஆனால் இந்த மாதத்தில் முதல் முறையாக தங்கத்தில் விலை நேற்றைய விலையை விட சற்று அதிகரித்துள்ளது.

நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அதே விலையாக ரூ.1,040 அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,200க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

மேற்காசிய போர் காரணமாக கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு தங்கத்தின் விலை நிச்சயமன்ற தன்மையில் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வரும் காலங்களின் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

ஜூன் மாதம் தொடக்கம் முதல் வெள்ளி விலையும் சிறிதளவு குறைந்தது. கடந்த 3 நாட்களாக விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்த நிலையில், இன்றும் அதே நிலை நீட்டிக்கிறது.

நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ.270க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,200

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,13,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.270

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,70,000

இதையும் படிங்க: உலகின் முன்னணி பங்குச்சந்தைகள் பட்டியல் - இந்தியாவை பின்னுக்கு தள்ளிய தென் கொரியா

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 9 ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 8ரூ. 14,070ரூ. 1,12,560
ஜூன் 7ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 5ரூ. 14,430ரூ. 1,15,440
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840
ஜூன் 3ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 2ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 1ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 31ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 30ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 29ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
மே 28ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000

TAGGED:

TODAY GOLD PRICE JUNE 9
GOLD RATE JUNE 9
இன்றைய தங்கம் விலை ஜூன் 9
சென்னை வெள்ளி விலை ஜூன் 9
SILVER AND GOLD RATE JUNE 9

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.