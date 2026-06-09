நீண்ட இடைவெளிக்கு பின்னர் மீண்டும் அதிகரித்த தங்கம் விலை- சவரனுக்கு ரூ.1,040 உயர்வு
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.270க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : June 9, 2026 at 10:31 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூன் 9) சவரனுக்கு ரூ.1,040 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
மே மாதம் தங்கத்தில் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் தொடர் சரிவைக் கண்டு வந்தது. ஆனால் இந்த மாதத்தில் முதல் முறையாக தங்கத்தில் விலை நேற்றைய விலையை விட சற்று அதிகரித்துள்ளது.
நேற்று சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,560க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று அதே விலையாக ரூ.1,040 அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, இன்று ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.14,200க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
மேற்காசிய போர் காரணமாக கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு தங்கத்தின் விலை நிச்சயமன்ற தன்மையில் இருந்து வந்த நிலையில், தற்போது மீண்டும் போர் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் வரும் காலங்களின் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
ஜூன் மாதம் தொடக்கம் முதல் வெள்ளி விலையும் சிறிதளவு குறைந்தது. கடந்த 3 நாட்களாக விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்த நிலையில், இன்றும் அதே நிலை நீட்டிக்கிறது.
நேற்று விற்பனை செய்யப்பட்ட வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு கிராம் ரூ.270க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,200
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,13,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 9
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 8
|ரூ. 14,070
|ரூ. 1,12,560
|ஜூன் 7
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 6
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 5
|ரூ. 14,430
|ரூ. 1,15,440
|ஜூன் 4
|ரூ. 14,480
|ரூ. 1,15,840
|ஜூன் 3
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 2
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 1
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|மே 31
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 30
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 29
|ரூ. 14,600
|ரூ. 1,16,800
|மே 28
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000