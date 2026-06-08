தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை; நகை பிரியர்கள் மகிழ்ச்சி - இன்று ஒரு சவரன் எவ்வளவு தெரியுமா?
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ.270க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : June 8, 2026 at 11:20 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூன் 8) சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,12,560 விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
மே மாதத்தில் தங்கத்தில் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்பட்டது. இதனையடுத்து, ஜூன் முதல் நாளில் இருந்தே தங்கத்தின் விலை குறைந்து கொண்டே வந்தது. தொடக்கத்தில் ஒரு கிராம் ரூ.14,500 ஆக இருந்த நிலையில், படிப்படியாக குறைந்து கடந்த சனிக்கிழமை ஒரு கிராம் ரூ.14,200க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.1,040 குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,070க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1,12,560க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சுமார் 2 மாத காலமாக மேற்காசிய தாக்குதல் நடவடிக்கை நிறுத்தம் செய்யப்பட்ட நிலையில், இன்று மீண்டும் இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே தாக்குதல் தொடங்கியுள்ளது. இதனால் வரும் காலங்களின் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றம் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, ஜூன் மாதம் தொடக்க முதலே பெரியளவில் இறக்கமின்றி காணப்பட்டது. கடந்த சனிக்கிழமை ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.270க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி அதே விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ. 14,070
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ. 1,12,560
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ. 270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ. 2,70,000
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கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 8
|ரூ. 14,070
|ரூ. 1,12,560
|ஜூன் 7
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 6
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 5
|ரூ. 14,430
|ரூ. 1,15,440
|ஜூன் 4
|ரூ. 14,480
|ரூ. 1,15,840
|ஜூன் 3
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 2
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 1
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|மே 31
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 30
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 29
|ரூ. 14,600
|ரூ. 1,16,800
|மே 28
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000