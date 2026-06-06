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அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைவு

வெள்ளி இன்று கிலோவிற்கு ரூ.10,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000-க்கும், ஒரு கிராமிற்கு ரூ.10 குறைந்து, ரூ.270-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 6, 2026 at 10:53 AM IST

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சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக சொற்ப அளவிலே குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 06) சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்த நிலையில், ஜூன் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்து வந்தது. ஜூன் 04- ஆம் தேதி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூபாய் 20 குறைந்து ரூபாய் 14,480- க்கும், ஜூன் 05- ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூபாய் 50 குறைந்து ரூபாய் 14,430- க்கும் விற்பனையானது.

அதன்படி, இன்று (ஜூன் 06) சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமிற்கு ரூ.230 குறைந்து, ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, கடந்த மே 29- ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 3- ஆம் தேதி வரை ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன் பிறகு, ஜூன் 04- ஆம் தேதி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூபாய் 5,000 குறைந்து ரூ.2,85,000- க்கும், ஜூன் 05- ஆம் தேதி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூபாய் 5,000 குறைந்து ரூ.2,80,000- க்கும் விற்பனையானது. அதன் தொடர்ச்சியாக, மூன்றாவது நாளாக இன்று (ஜூன் 06) வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.10,000 குறைந்து ரூபாய் 2,70,000- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.270- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,200

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,13,600

வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.270

வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,70,000

கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)சவரன் விலை (ரூ.)
ஜூன் 6ரூ. 14,200ரூ. 1,13,600
ஜூன் 5ரூ. 14,430ரூ. 1,15,440
ஜூன் 4ரூ. 14,480ரூ. 1,15,840
ஜூன் 3ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 2ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
ஜூன் 1ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000
மே 31ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 30ரூ. 14,630ரூ. 1,17,040
மே 29ரூ. 14,600ரூ. 1,16,800
மே 28ரூ. 14,500ரூ. 1,16,000

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