அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை: சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைவு
வெள்ளி இன்று கிலோவிற்கு ரூ.10,000 குறைந்து, ஒரு கிலோ ரூ.2,70,000-க்கும், ஒரு கிராமிற்கு ரூ.10 குறைந்து, ரூ.270-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : June 6, 2026 at 10:53 AM IST
சென்னை: 22 காரட் ஆபரண தங்கத்தின் விலை கடந்த சில நாட்களாக சொற்ப அளவிலே குறைந்து வந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 06) சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை
தங்கம் விலை கடந்த மாதம் ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்த நிலையில், ஜூன் மாதம் தொடங்கியதில் இருந்து கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லாமல் இருந்து வந்தது. ஜூன் 04- ஆம் தேதி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூபாய் 20 குறைந்து ரூபாய் 14,480- க்கும், ஜூன் 05- ஆம் தேதி கிராமுக்கு ரூபாய் 50 குறைந்து ரூபாய் 14,430- க்கும் விற்பனையானது.
அதன்படி, இன்று (ஜூன் 06) சவரனுக்கு ரூ.1,840 குறைந்து ரூ.1,13,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராமிற்கு ரூ.230 குறைந்து, ரூ.14,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரை, கடந்த மே 29- ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 3- ஆம் தேதி வரை ஒரு கிலோ ரூ.2,90,000-க்கும், ஒரு கிராம் ரூ.290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதன் பிறகு, ஜூன் 04- ஆம் தேதி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூபாய் 5,000 குறைந்து ரூ.2,85,000- க்கும், ஜூன் 05- ஆம் தேதி வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூபாய் 5,000 குறைந்து ரூ.2,80,000- க்கும் விற்பனையானது. அதன் தொடர்ச்சியாக, மூன்றாவது நாளாக இன்று (ஜூன் 06) வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.10,000 குறைந்து ரூபாய் 2,70,000- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.270- க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம் - ரூ.14,200
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன் - ரூ.1,13,600
வெள்ளி 1 கிராம் - ரூ.270
வெள்ளி 1 கிலோ - ரூ.2,70,000
கடந்த 10 நாட்களில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|ஒரு கிராம் தங்கம் (ரூ.)
|சவரன் விலை (ரூ.)
|ஜூன் 6
|ரூ. 14,200
|ரூ. 1,13,600
|ஜூன் 5
|ரூ. 14,430
|ரூ. 1,15,440
|ஜூன் 4
|ரூ. 14,480
|ரூ. 1,15,840
|ஜூன் 3
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 2
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|ஜூன் 1
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000
|மே 31
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 30
|ரூ. 14,630
|ரூ. 1,17,040
|மே 29
|ரூ. 14,600
|ரூ. 1,16,800
|மே 28
|ரூ. 14,500
|ரூ. 1,16,000